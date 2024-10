L'ASSE jouait ce samedi contre Lens, à Geoffroy Guichard. Après une seconde victoire convaincante contre Auxerre (3-1), les Verts voulaient enchaîner. Comme chaque semaine, voici les notes des stéphanois de la rencontre disputée ce samedi à 19h dans le chaudron.

Gautier Larsonneur 5

Il reste vigilant en détournant une frappe flottante de Khusanov (4e) et effectue une parade sur une frappe tendue de Diouf (8e). Cependant, il commet une erreur sur la frappe lointaine de Frankowski (20e, 0-1). En revanche, il se montre irréprochable sur le coup franc de Khusanov (45e+1). Malheureusement, Labeau-Lascary réussit à doubler la mise face à lui (79e, 0-2).

Dennis Appiah 4

Peu de reproches à lui faire sur le plan défensif, mais ses montées et son apport offensif sont vraiment limités. La différence avec son homologue Frankowski est impressionnante à ce niveau.

Yunis Abdelhamid 4

Titulaire surprise à la place de Dylan Batubinsika, l'international marocain a livré une performance correcte. Il a terminé avec des crampes à la 80e, ce qui a entraîné son remplacement par Batubinsika, sous les sifflets du public stéphanois.

Mickaël Nade 3

Bien que solide dans les duels et combatif face à l'attaquant lensois, il est largement fautif sur le second but, ce qui ternit son évaluation générale.

Léo Petrot 5

L'arrière gauche stéphanois a réalisé un match similaire à celui de Dennis Appiah. S'il a été sérieux et fiable défensivement, ses montées offensives et son apport pour créer du danger dans la défense adverse ont été très limités.

Pierre Ekwah 4

Titularisé en sentinelle devant la défense, il a été pris de vitesse par l'attaquant lensois sur le deuxième but. En difficulté comme l'ensemble du milieu stéphanois, il a souffert, surtout en première mi-temps.

Mathis Amougou 4

Match difficile pour le jeune stéphanois. Pris par l'intensité physique et technique du milieu lensois, il a tenté de récupérer de nombreux ballons... sans succès. Il a été remplacé à la 60e par Louis Mouton, qui a réalisé une belle entrée.

Aimen Moueffek 5

Privé de préparation en raison d'une blessure précoce, l'international espoir marocain manque d'énergie et de précision en ce début de saison. Ses imprécisions techniques, liées à l'absence de maîtrise collective, ne le mettent pas en valeur. Il a rencontré des difficultés hier.

Zuriko Davitashvili 4

L'attaquant géorgien, qui venait de réaliser un superbe triplé contre Auxerre, a été oublié par Boakye alors qu'il aurait pu égaliser. Plus impliqué dans les tâches défensives qu'offensives, il a, comme l'équipe, eu du mal à se mettre en avant lors des rares incursions stéphanoises.

Ibrahim Sissoko 4

L'attaquant international malien a connu un match ingrat. Souvent esseulé lors des projections, il a tenté de faire de son mieux face à des adversaires comme Danso et Khusanov.

Mathieu Cafaro 4

L'ailier stéphanois, de nouveau titulaire après la blessure de Ben Old, n'a pas été à son avantage et a cédé sa place à Augustine Boakye, qui a montré de belles choses. La question de qui débutera lors du match contre Angers se posera certainement pour le staff stéphanois.

Olivier Dall'Oglio 4

L'entraîneur de l'ASSE a tenté un coup en relançant Abdelhamid après deux matches sur le banc. Finalement, ses choix ne se sont pas révélés payants, même si son coaching aurait pu permettre à l'ASSE de repartir avec un point.