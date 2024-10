L'ASSE est en passe de vivre une histoire curieuse par le biais d'un de ses joueurs. Mahmoud Bentayg a été prêté au club égyptien de Zamalek. Ce prêt est assorti d'une option d'achat. Une histoire surprenante vient ternir l'image du joueur et de son équipe via la presse égyptienne.

Un stéphanois accusé de dopage !

Hani Hathout, journaliste, a confirmé dans des déclarations télévisées sur une chaine égyptienne : « Il y a des informations qui confirment que le joueur de Zamalek Mahmoud Bentayegh a subi un test de dopage après le match de la Super Coupe d'Afrique entre Al Ahly et Zamalek. Certaines informations confirment que le joueur du Zamalek, Mahmoud Bentayegh, a subi un test de dopage après le match de la Supercoupe d'Afrique entre Al-Ahly et le Zamalek, et que l'échantillon du joueur s'est révélé positif, mais jusqu'à présent, le club n'a reçu aucune lettre officielle » (propos tirés du journal El Watan).

Aussi, il a ajouté lors de sa déclaration que "si un joueur d'Al Ahly ou du Zamalek est contrôlé positif, il sera sanctionné sans tenir compte de son club, soulignant que le joueur sera sanctionné dès que le résultat de l'échantillon proviendra du laboratoire de Barcelone."

Une situation qui crée le désordre forcément dans le football égyptien et qui agite la toile !

Bentayg et le club de Zamalek démentent !

Après cette annonce rocambolesque, les acteurs n'ont évidemment pas trainé pour réagir. Selon le journaliste qui a dévoilé l'information : "Nous avons contacté les responsables du Zamalek, et il nous a été confirmé qu'ils ne savaient rien de cette affaire, et que le joueur ne souffrait de rien, et le joueur sera inclus dans la liste de l'équipe pour la Super Coupe d'Egypte."

En effet, aucune lettre officielle n'a été fourni au club qui atteste de la fiabilité de cette information. De plus, le joueur a communiqué via son compte instagram en relayant l'article d'El Watan et en ajoutant en légende "Fake". Une façon de démentir les soupçons de dopage qui lui sont reprochés.