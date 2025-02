Eirik Horneland, le coach de l'ASSE était présent après la rencontre contre Lille (défaite 4-1) en conférence de presse. Des propos relayés par France Bleu. Extraits.

Pas assez tueur devant ? « C’est une bonne manière de résumer la rencontre. Nous avons eu de bonnes opportunités comme celle de Louis Mouton. L’expulsion de Batubinsika nous a beaucoup compliqué la tache face à une équipe qui est très bonne. »

On a perdu le ballon dans des zones dangereuses. Cela a contribué à rendre le match plus difficile. On a eu des occasions de revenir à un but d’écart. On n'a pas réussi à le faire. Ce championnat demande beaucoup de chose dont de la maturité. Forcément quand on construit un nouveau style de jeu comme nous, ce n'est pas facile ! Cela demande une bonne organisation, on a su le faire en première période mais on n'a pas su le prolonger ».

"Les regrets, on peut les avoir en fin de match mais les décisions, on les prend sur le moment." (Horneland après Lille-ASSE)

Les intentions malgré le carton rouge ? « Les regrets, on peut les avoir en fin de match mais les décisions, on les prend sur le moment. Il a fallu qu’on sacrifie Stassin pour entrer Yunis. Nous avons voulu garder Boakye sur le terrain pour avoir du rythme. À 3-1, on a fait le choix d’entrer ensuite Nguessan pour qu’il puisse se développer comme Cornud et Maçon qui vont être importants pour le reste de la saison ».

Laisser le ballon à Lille, un choix ? « Non (sic) ce n’était pas le plan, on aurait voulu avoir plus la possession. Lille est une bonne équipe, ils nous ont mis la pression et on n'a pas réussi à garder le ballon. Je pense qu’on a eu quelques bonnes situations comme celle où nous avons obtenu le penalty mais Lille est vraiment une bonne équipe. »

Sortie de Cardona ? « Il n’y a pas de problème physique. On l’a sorti pour gérer son temps de jeu et ne pas le pousser vers une blessure. Il a eu quelques moments difficiles en Espagne. C’est de la précaution ! Boakye était malade en début de semaine. Il a raté deux jours d’entraînement. On a avait prévu de faire 90 minutes avec ces deux joueurs. »

Le bilan de ce premier mois ? « Je pense que le championnat demande d’être focus, de concentration. Il faut absolument qu’on embrasse le challenge qui est face à nous. Ça demande beaucoup à l’équipe promue que nous sommes. Sur ces 5 premiers matchs, on a eu des hauts et des bas sur la gestion de ces rencontres. Il faut qu’on soit plus consistant sur 90 min. C’est là-dessus qu’il faut qu’on travaille. On cherche à se faire au rythme de ce championnat. »