L’ASSE affrontait Brest pour la troisième journée de championnat de Ligue 1. Les Verts ont sombré (défaite 0-4) et il a bien été difficile de ressortir des tops de cette rencontre à sens unique ! Voici toutefois les tops et flops de la rédaction.

Résumé de ce Brest-ASSE

Le début de match est un calvaire pour l’ASSE. Les Brestois sont plus tranchants et poussent. Larsonneur ne tarde pas à briller. Mais à force de concéder des actions, les Verts cèdent. À la 9e minute, sur un corner brestois, le ballon atterri miraculeusement sur la tête de Camara qui trompe le portier des Verts. Brest mène 1-0. Les Verts n’arrivent pas à réagir et le danger est de plus en plus fort dans la surface stéphanoise.

Et à la demi-heure de jeu, Lamine Fomba fait une faute de main. Penalty pour Brest. Del Castillo le transforme, 2-0 désormais. Peu de temps après, sur une des seules incursions stéphanoises de cette première période, Sissoko est percuté et tombe. Mais l’arbitre ne se laisse pas avoir. Juste avant la pause, à la 45e minute, Amougou semble toucher le ballon de la main. L’arbitre va voir le VAR. Mais rien n’est signalé ; les deux équipes rentrent au vestiaire.

Une deuxième mi-temps similaire à la première

Yvann Maçon entre en action. Il effectue un joli débordement côté droit et parvient à centrer, en vain. Plusieurs faits de jeu auraient pu animer un peu plus la rencontre. Fomba échappe au rouge et Amavi, de même.

À la 77e, Wadji concède un coup franc. Larsonneur ne capte pas, et cela profite à Ajorque qui est à l’affût. Il pousse le ballon au fond des filets, portant le score à 3-0. Les Verts s’écroulent petit à petit. À moins de dix minutes de la fin du temps règlementaire, sur un centre brestois, Pierre Cornud provoque un penalty. Kenny Lala est à la baguette, et fait mouche. Score final 4-0 en faveur de Brest. Voici les tops et les flops de la rencontre.

Les Tops de l’ASSE

Les entrées de Moueffek et Wadji

Entrés à l’heure de jeu, les deux hommes ont tenté de donner un autre visage aux Stéphanois. Avec plusieurs accélérations de l’un et de l’autre, ils ont su mettre en danger des Brestois bien rodés. Mais malheureusement, sans parvenir à changer l’issue du match.

Les supporters

Une nouvelle fois, les amoureux de l’ASSE auront répondu présents. À défaut d’un match très vide de leur équipe, les supporters des Verts auront largement animé le parcage visiteur bien rempli. Mais malheureusement, leur voix n’aura pas su aider leur équipe. Aïmen Moueefek, a même tenu à leur adresser un message après la rencontre au micro de beIN SPORTS : « Comme ils nous ont dit, ils viennent de faire 14 heures de bus, on doit montrer un meilleur visage sur le terrain. On n’a pas le droit de venir et de prendre 4-0 ici, on va retourner au travail et régler les soucis. »

Les flops de l’ASSE

Une défense trop fébrile

Comme beaucoup de fois en ce début de saison, les Verts, concèdent trop d’occasions. Prise de vitesse dans la plupart des cas, la défense a été catastrophique. Malgré l’arrivée de l’expérimenter Yunis Abdelhamid, ce qui faisait la force des Verts la saison dernière est aujourd’hui une porte grande ouverte… avec 7 buts concédés en 3 matchs.

Lamine Fomba

Un match calamiteux pour le milieu stéphanois qui concède le premier pénalty de la rencontre et manque de justesse de se faire expulser en seconde période. Que ce soit techniquement, tactiquement ou tout simplement dans l’engagement, rien n’allait !

Une attaque inexistante…

Si lors des deux premiers matchs, l’attaque des Verts a su se montrer dangereuse sans jamais concrétiser. Ce samedi après-midi, c’était tout autre chose. 0 tir cadré en 90 min. Rares ont été les fois où une telle prestation offensive a eu lieu à l’ASSE. Il va vite falloir redresser la barre le week-end prochain avec la réception du LOSC.

Quentin Verchère