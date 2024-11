Olivier Dall'Oglio s'est présenté en conférence de presse après la solide victoire de son équipe à domicile face à Strasbourg (2-0). Le coach des Verts, en forme, a été indirectement interrogé sur les rumeurs qui courent autour de son potentiel remplacement à la tête de l'ASSE. Ce dernier a balayé d'un revers de main cette rumeur et en a profité pour appeler à la patience en visant implicitement la direction du club du Forez.

"Dans le football, on n'a pas de temps, surtout les entraineurs"

Olivier Dall’Oglio (coach de l'ASSE) :

Est-ce que certains joueurs ont manifesté leur solidarité envers leur coach ? « Non, non, non. Sincèrement, je ne pense pas que ce soit ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'extérieur, on ne va pas encore discuté, vous en avez beaucoup discuté, vous m'avez mis à l'honneur pas mal de fois, donc je vous remercie. Mais ce n'est pas ça. Nous, en interne, on n'est pas sur ça. On a beaucoup travaillé cette semaine en termes de communication, en termes de vidéos, sur le terrain, individuellement, par ligne, pour montrer ce qui n'allait pas, ce qu'il fallait rectifier. Aujourd'hui, j'ai vu des garçons qui ont monté leur niveau. »

« On va bien travailler toute la semaine, comme on le fait depuis un bout de temps. Et derrière, il y aura certainement quelque chose de bien, parce que je pense que cette équipe-là, elle a besoin de mûrir, elle a besoin de temps, elle a besoin de grandir, elle a besoin de prendre de la maturité. Ça, c'est clair. On ne peut pas arriver comme ça, en première division, débarquer du quatre coins du monde et puis dire, on va constituer une équipe comme ça. Non, il faut du temps. Je sais que dans le football, on n'en a pas, surtout les entraîneurs. Mais c'est une réalité, c'est comme ça. »

Des joueurs de l'ASSE qui font bloc avec leur entraîneur

Louis Mouton (milieu de terrain ASSE). Jouer ce match pour le coach ? « Pour lui non. Mais on considère qu'on est tous dans le même bateau. Le coach, on ne l'a jamais lâché. On ne le lâche pas. Et comme on ne lâche jamais aucun joueur, on gagne pour nous tous. Et pas forcément que pour le coach. On gagne pour la direction, pour les joueurs entre nous, pour Larso, faire un clean sheet, c'est incroyable. Donc voilà, on gagne pour tout le monde. Et le coach fait partie de nous, donc forcément il est compté dedans. »

Mickaël Nadé (défenseur central ASSE). Une victoire pour le coach ? « Oui, bien sûr, c’est pour tout le monde. C'est un collectif. Quand on gagne on gagne ensemble et quand on perd on perd ensemble. Ca n’est pas un coach ou untel, c’est nous les premiers responsables. Aujourd’hui on a gagné, on est content et on espère continuer comme ça. »