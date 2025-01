L'ASSE affrontait l'AJ Auxerre ce vendredi et a ramené un bon point de l'Abbé Deschamps (1-1). Le Progrès a retenu quelques réactions en zone mixte à l'issue de la rencontre.

Denis Appiah, défenseur de l’ASSE : « Ce n’est pas le meilleur match depuis 2025, on a perdu des ballons qui les ont mis en confiance en transition. On est resté dans le match avec ce but. On est mieux en deuxième, il nous manque la dernière passe. Ils ont bien défendu le hors-jeu. On a des regrets, il y avait moyen de faire autre chose. On s’est battu, ce point va compter. »

Léo Pétrot : "On sait que les équipes nous analysent, c’est plus compliqué désormais, on prend malgré tout un point à l’extérieur, ce n’est que le deuxième cette saison. On continue de faire tourner le compteur en 2025, ce n’était pas un très grand match de notre part mais on travaille."

"Il y a une autre méthode avec le coach, mais on adhère tous." (Florian Tardieu après AJA-ASSE)

Florian Tardieu, milieu de l’ASSE : « On mérite ce point du nul, on savait que ça allait être dur. Je crois qu’ils ont perdu qu’un match à domicile. Je suis content de notre réaction. On sait qu’avec le coach, tout est relancé, même si on avait moins de temps de jeu avec Lamine et Mathis. On essaie d’amener ce qu’on peut avec notre temps de jeu. On a joué un bloc bas, il va falloir le travailler. Aujourd’hui, il nous a manqué un peu de folie dans les derniers gestes. »

Evect ajoute également de la réaction du milieu : "C'est un jeu qui demande beaucoup d'énergie, il peut y avoir du déchet technique comme aujourd'hui, mais c'est tout nouveau, dans les semaines à venir ça va s'améliorer, on va continuer à bosser. J'adhère à son jeu, ce sont des matchs où on touche beaucoup le ballon et c'est mieux comme ça. On arrive à se trouver. Même si dans le jeu c'est un peu moins bien, on finit le match avec la possession. On confisque le ballon à l'adversaire. Maintenant, si on est menés, on ne panique pas, on l'a prouvé aujourd'hui. On arrive à se sortir de situations compliquées, cela prouve qu'on a la mentalité pour revenir au score et ne rien lâcher. C'est différent, il y a une autre méthode avec le coach, mais on adhère tous."