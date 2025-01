UN PREMIER HORNE-BILAN-D

“Quand on ne peut pas changer le monde, il faut changer le décor.” Daniel Pennac -La Petite Marchande de prose

The Final Countdown de Micheline (de la compta) : Mise à jour à 25.01.25 – MAINTIEN -12 POINTS « Salut les Gamins. Bon ça n’avance pas vite, vite hein. Mais d’un autre côté, ça avance quand même. Alors on va faire avec. Mais que je vois le programme qui arrive, j’ai quand même un peu les miches qui font bravo, je ne vous le cacherai pas. Donc si vous aviez la bonne idée de me grappiller quelques points dans les quatre prochains matchs, vous seriez bien urbains, et je vous en saurai un plein pot de gré. »

Salut les Groupies

Votre cowboy @JossRandall42 est de retour pour sa ... (Happy Birthday Mister President !!) et bien sa *300ème chronique* !! Et oui, 300 déjà voilà qui ne nous rajeunit guère les Amis ! L’occasion pour moi de vous remercier de votre fidélité pendant toutes ces années ! Et de remercier la bande de Romanos que je me promène, mais que j’adore qui m’ont fait à cette occasion un bien beau cadeau sous forme de témoignages vidéo, que celles et ceux que ça intéresse pourront retrouver à la fin de la version Youtube de cette Chronique !!!! Avec un clin d’œil tout particulier à mon Hool’s @JeremChatonnier, que je charge souvent, prompt à l’associations de malfaiteurs et assurément à l’origine du complot !! 😊 Merci du fond du cœur, les Poulets.

Et c’est donc à l’occasion de ce match AJA-ASSE (1-1) que je fête ma 300ème ! Bien sûr, j’aurai préféré un match plus enthousiasmant, plus pétillant, plus sympa et plus ... victorieux pour marquer le coup !! Mais on fera contre mauvaise fortune bon cœur, en se contentant de ce point pris, en n’oubliant pas que l’équipe était très affaiblie, notamment au milieu et j’y reviendrai, qu’elle est (une nouvelle fois) parvenue à remonter un score défavorable, témoignant d’un état d’esprit réellement nouveau (c’est du foot fiction évidemment, mais on peut se demander quand même si nos Verts-Jaunes auraient ramené un point du même match il y a quelques semaines …). Et en n’oubliant pas enfin que l’ASSE jouait contre une équipe qui est – à domicile – classée 4ème de Ligue 1 avec la meilleure défense de L1 ex-aequo avec le PSG avant ce match.

Pour autant certaines persistantes angoisses hantent toujours le parcours, et sans jouer les Cassandre de l’Apocalypse, il semble quand même qu’il faille rester un rien prudent.

CHAPITRE 1 : LES ARRIÈRES, LÀ C’EST TROP

Dans un match que notre ASSE a joué avec moins de rythme qu’à l’arrivée d’Horneland (on peut l’expliquer – en partie – par l’absence de BOUCHOUARI_POTTER et de LOUIS_MOUTON_DE_PANURGE au milieu, mais en partie seulement car c’était déjà un peu le cas contre Nantes il y a une semaine...), il y a deux choses qui m’ont réellement frappé.

La première relance un constat qui pour moi n’est pas nouveau, c’est la faiblesse de nos arrières Latéraux. Oui, nos deux arrières, Là c’est trop !! Je faisais partie de ceux qui, cet été, militaient pour du recrutement massif à ce poste, mais nos dirigeants en avaient décidé autrement (conseillés par qui, au passage, hum ???). Et il y en a au moins un qui est d’accord avec moi sur ce point, c’est mon @timmaymon que j’ai vu pendant le match pousser des glapissements de renard découvrant qu’il est devenu manteau sur le dos d’une dame du monde, devant l’incroyable indigence des deux gars. Dans ce match de notre ASSE, l’écart des susnommés PÉTROT_N’EN_FAUT et autre APPIAH_DU_GAIN avec le niveau attendu en L1 saute à la figure. Et ce n’est certainement pas la philosophie de jeu prônée par EIRIK_LE_VIKING qui va les aider à s’en sortir mieux. Si on peut de temps en temps leur reconnaître une ou deux interventions défensives réussies, si on ne peut jamais leur reprocher leur implication et leur état d’esprit, pour tout le reste, y a rien qui va ! Techniquement très faible, approximatifs dans les placements, d’une intelligence tactique qu’on qualifiera pudiquement de limitée pour s’adapter aux évènements d’un match, et d’un apport offensif – pourtant essentiel dans le foot moderne et dans celui de HORNELAND_ROVER proche de la congélation. En L1, les deux gars, pourtant à fond de leurs possibilités, semblent aussi à l’aise que ce cuistot distrait voulant se laver les mains dans le bac à friture.

En toute honnêteté, sans renforts sous une semaine à ces postes-là, je vais regarder l’avenir proche avec une perplexité de Bouddha ne sachant lequel de ses bras utiliser pour tirer un bras d’honneur aux autres Dieux.

L’autre point sensible mis en lumière par cette partie de l’ASSE, c’est le peu de profondeur de banc au milieu. Quelques êtres vous manquent, et le monde est dépeuplé. Et au Milieu coule une rivière ... Etc.

Je mentionnais le rythme moins dynamique, je pense qu’on peut l’attribuer aux absences cumulées de BOUCHOUARI_BEAU (C'est beau la vie !) et de LOUIS_MOUTON_CADET, de même que plus d’approximation technique, moins de percussion, moins de passes vers l’avant avec un STASSIN_LA_DEMI_LUNE qui du coup s’est épuisé pour rien (ce qui ne l’a pas empêché à notre grand bonheur de faire le coup des FOURBERIES_DE_STASSIN, merci Nico Villas, je te la rends !!). Le moins qu’on puisse dire c’est que ni MORTAL_FOMBA ni AMOUGOU_DE_LUXE n’ont démontré qu’ils pouvaient challenger la paire titulaire, le premier parce qu’il est complètement nul (n’en déplaise à mon Kamicuche), le deuxième parce que c’est encore probablement trop jeune.

Nous nous réjouirons donc tous de récupérer ce qu’il faut bien appeler notre « milieu titulaire » dès le WE prochain. Pas forcément qu’il soit aussi majestueux qu’on l’espérerait, mais on perd en pittoresque ce qu’on gagne en souveraineté.

Mais ça pose question pour la suite, car comme disait à nouveau mon @timmaymon, et cette fois ça permettra à ce fumier de Triplette Suisse de @Guiom_42530 (qui souffre d’ovinophobie exacerbée) de la ramener comme il adore le faire : quand tu en es à regretter LOUIS_LVMH_MOUTON, c’est que tu mesures le chemin qu’il te reste à parcourir pour atteindre le TOP 5 promis par IVAN_GAZIDIS_COTHEQUE lors des vœux de début d’année !

CHAPITRE 2 : LE TEMPS DE DRESSER UN PREMIER HORNE-BILAN-D

Quatre matchs que notre ASSE suit le CAP_HORN_ELAND (merci @ricksinchris42). Le temps d’en tirer un premier petit Horne-Biland.

Dejà comptablement, ce n’est pas si mal. Ma Micheline a retrouvé le sourire ces derniers temps. 5 points sur 12, sans doute insuffisant pour se rassurer, mais comme on fait un peu dire ce qu’on veut aux stats, on ne va pas se gêner pour exclure du calcul le match au Parc (raisonnablement perdu d’avance dans tous les scenarii) et ça nous amène à 5 points sur 9. Pas si mal. Mieux qu’avant son arrivée en tout cas.

Mais le changement est évidemment surtout dans le jeu. Et même dans des parties ternes comme celle de vendredi, voir notre ASSE « jouer », ne pas refuser d’avoir le ballon, puisque la possession est désormais régulièrement supérieure à 60%, même à l’extérieur, voir un jeu protagoniste ou les joueurs touchent beaucoup le ballon plutôt que de l’attendre le cul dans la surface, et bien je trouve ça plutôt plaisant. Et comme ça semble être une philosophie bien ancrée chez notre Viking, je me régale à l’idée qu’on va continuer à le voir à l’avenir. Changement notoire aussi dans l’état d’esprit, avec une équipe qui ne lâche rien, souvent menée mais qui revient et parfois renverse. Bon une seule fois, d’accord 😊.

Il y a toutefois deux bémols à tout ça ....

Le premier c’est que l’ASSE prend toujours des buts, aucun clean sheet depuis l’arrivée du Viking, malgré des matchs plutôt corrects dans l’ensemble de la charnière centrale et de GAUTIER_LARSOUILLEUR. Mais on en a déjà plus ou moins déjà parlé plus haut ... 2 sur 4 derrière, ça ne suffit pas.

Mais là encore, si l’efficacité offensive associée à cette grande possession de balle était au RDV, on marquerait toujours un but de plus que l’adversaire, et on soulignerait moins cette absence d’hermétisme défensif. Seulement voilà, c’est là que le bât blesse. C’est bien d’avoir le ballon, mais si ça ne nous amène pas à nous créer plus de situations offensives, d’occasions, ça va coincer. J’aimerais pourvoir me rassurer en me disant que là, c’était exceptionnel, lié au bricolage que HORNELAND_ROVER a dû faire au milieu à cause des suspendus. Mais un doute m’habite, car cette absence de « puissance de création offensive », on l’avait déjà vue il y a une semaine contre Nantes ....

CHAPITRE 3 : UNE SEMAINE POUR ESPÉRER

Et tout ça nous amène naturellement à parler de quoi t’est-ce-que ? Ben de l’Amère Catho, Toto !!

Après cet AJA ASSE, j’en vois beaucoup qui affichent le sourire parcimonieux du constipé saluant ses premières selles conformes. Et l’angoisse coule d’abondance, comme d’un cheneau le trop-plein d’un orage.

Car il n’aura échappé à personne que, quelles que soient les louanges qu’on peut tresser à HORNELAND_DOWN_UNDER pour être parvenu à instiller un changement aussi significatif en si peu de temps au même effectif, ce dernier a cruellement besoin de renforts. Et ce bien qu’il annonce le contraire en conférence de presse (mais il nous prend pour des truites, sans doute le décalage horaire non encore absorbé complètement).

Les lacunes restent nombreuses, comme les postes à renforcer. Mais si tu t’imagines que je vais m’éplucher la prostate à te les décrire, tu te fourres le doigt dans l’œil jusqu’à l’avant-bras. On a déjà parlé des latéraux (pour moi c’est vital), mais on peut aussi parler d’un défenseur central, d’un milieu, d’un joueur d’aile ... Cet effectif est trop court en qualité, en quantité (profondeur de banc sans perte majeure de qualité) et en adéquation postes/besoins.

Alors comme il ne me viendrait pas à l’esprit de devenir malpoli, je ne vais pas – comme beaucoup - me mettre à glapir comme une pintade qui aurait à pondre un œuf d’autruche, mais ce message s’adresse à notre IVAN_GAZIDIS_DE_DER : Ivan si tu m’entends, il est temps d’agir. Car sinon, à force de prendre les gens pour des cons, tu finiras par te faire des relations !

EN CONCLUSION : LA PENTE RESTE RAIDE

Le programme à court terme s’annonce chaud pour l’ASSE. Lille, Rennes, Marseille ... Pas de quoi calmer les angoisses naissantes du Peuple Vert, qui – devant l’apathie de ce mercato d’hiver - commence à mugir pire que ces féroces soldats qui sont venus jusque chez Gainsbourg écorcher nos femmes et nos tympans. Et j’alerte à nouveau nos dirigeants à ce sujet. Attention .... ce genre d’ondes négatives, ça prend comme eczéma sur peau de mendiant.

Mais comme disait ce bon Raffarin, quand il avait arrêté de vendre du Café pour faire Miniss : la pente est raide, mais la route est droite !