Vainqueurs avec brio de l'OGC Nice (2-0), les Verts voulaient enchainer. L'ASSE se déplaçait à Rodez ce dimanche à 12h. L'occasion pour les joueurs de Frédéic Dugand de continuer à se rapprocher des playoffs. Résumé de cette rencontre suivie sur le forum de poteaux-carrés.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Houngbo Civier - Dodote, Camara, Boukadida - Achour, Tatuszka, Depalle, Zerga, Grillot - Cheikh, Mimoun.

Sont entrés en jeu : Konte, Ben Rahem, Meite.

Résumé de la rencontre

L'ASSE essaie d'imposer son rythme dans ce début de match. Les joueurs de Dugand sont plutôt justes dans la circulation du ballon et la volonté de créer la brèche dans la défense adverse mais le dernier geste est souvent aléatoire. Ce qui ne permet pas aux Verts de passer devant au tableau d'affichage. Issam Cheikh croit ouvrir le score à la demi-heure de jeu, mais son but est justement refusé pour hors-jeu. Finalement, Rodez va ouvrir la marque sur un coup franc excentré. Les deux équipes regagnent les vestiaires sur ce score en faveur des locaux. L'ASSE devra réagir en seconde période.

En seconde période, les Verts tentent de réagir ! Ils mettent les ingrédients mais se font surprendre dès le quart d'heure de jeu avec un second but pour Rodez. Dans la foulée, Meite entre et se fait expulser sur une simulation ruthénoise. Le scénario catastrophe se profile lorsque Camara et Houngbo ont une mésentente, cela cause le troisième but des locaux. La mission s'annonce quasi impossible. Le miracle n'aura pas lieu et les Verts vont s'incliner 3-0. Un coup d'arrêt pour l'ASSE dans sa course au playoff.

La semaine prochaine, les Verts ne joueront pas puisqu'ils sont d'ores et déjà éliminés de la Gambardella. Ils recevront le 8 février la JS Ajaccio pour le compte de la prochaine journée. Une équipe qui n'a pas encore remporté la moindre rencontre cette saison. En esperant que les Verts n'aient pas la mauvaise idée de leur offrir.

Crédit photo : asse.fr