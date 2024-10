Les supporters stéphanois étaient massivement de retour ce samedi à l'occasion de la venue des Lensois. L'ambiance, toujours aussi incroyable, a ravi le public de Geoffrey-Guichard, à commencer par Larry Tanenbaum. Lors de cet ASSE-Lens, l'animation des kops a donné lieu à des clichés et prises de vue qui ont enchanté tous les médias. Seule la préfecture n'a pas goûté le spectacle...

Les hommages ont été nombreux à l'issue de la rencontre de l'ASSE face à Lens. Stéphanois et Lensois ont apprécié le spectacle et les gestes d'amitié entre les deux camps de supporters. "Les supporters ? Les deux publics ont été énormes, il faut les féliciter. Aujourd'hui (Ndlr, samedi soir), on ne peut que féliciter les deux camps, il y avait une super ambiance et c'est comme ça qu'on aime le football" confirme Florian Sotoca. Le coach nordiste y est également allé de sa déclaration : "C’est top. On en a parlé avec mon frère. C’est pour ça qu’on a commencé ce métier-là. C’est pour vivre ce genre d’ambiances. C’est unique. Il n'y a peu d’ambiances dans le monde comparables à celle-ci ou à Bollaert".

Malgré cette ambiance de fête, la préfecture de la Loire avait pris les devants en rédigeant un arrêté. Celui-ci instaurait un « périmètre d’interdiction d’accès au stade Geoffroy-Guichard pour les supporters du RC Lens », et précisait que les 1500 aficionados sang et or qui assisteraient à la rencontre depuis le parcage visiteurs seraient « escortés par les forces de l’ordre à partir d’un point de rendez-vous obligatoire fixé le 19 octobre 2024 à la sortie 13 de l’A72. »

Onze personnes interpellées en marge d'ASSE-Lens

Des précautions qui seront restées inutiles au vu des scènes d'amitié et de camaraderie aperçus autour du stade et au sein de Geoffroy-Guichard. Toutefois, la préfecture n'a pas apprécié l'utilisation massive d'engins pyrotechniques à l'intérieur du stade. Les autorités publiques ont tenu à rappeler que ces engins étaient dangereux, mais surtout interdit. Dans un tweet publié sur X ce lundi, en fin d'après-midi, la préfecture explique :

"Lors du match AS Saint-Étienne - RC Lens, 11 personnes ont été interpellées notamment pour des faits de détention d'engins pyrotechniques. Nous vous rappelons que ces dispositifs, en plus d'être illégaux, représentent un grave danger pour vous et les autres spectateurs. Les blessures dues à ces objets explosifs et à leur fumée sont nombreuses chaque année. Pour votre sécurité et celles des autres spectateurs, respectez les règles de sécurité, ne transportez ni n'utilisez d'engins pyrotechniques !"