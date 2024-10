L'ASSE a perdu trois points face à un adversaire qui a livré une prestation convaincante. Logiquement surclassé, les Verts n'ont pas démérité. Mais cette défaite pourrait laisser des traces. Olivier Dall'Oglio n'a pas hésité à montrer son agacement.

Après avoir conduit l'ASSE en Ligue 1, Olivier Dall'Oglio a vu le club stéphanois être immédiatement racheté. Bien qu'il ait été logiquement prolongé d'une saison, les nouveaux actionnaires n'ont pas inscrit ODO dans leurs plans à long terme. Durant l'été, l'entraîneur des Verts a réclamé des renforts expérimentés, mais n'a obtenu satisfaction que pour un seul joueur : Yunis Abdelhamid. En fin de contrat avec Reims, ce pilier de Ligue 1, âgé de 37 ans, s'est engagé avec l'ASSE pour une saison (avec une option pour une année supplémentaire). Toutefois, les débuts du défenseur tunisien dans le Forez se révèlent difficiles.

Après la lourde défaite face à Nice (8-0), le nouveau capitaine stéphanois a été vivement critiqué. Complètement dépassé, il a fait les frais de cette débâcle et a été relégué sur le banc des remplaçants. Suite à un nul inespéré à Nantes et une victoire convaincante contre Auxerre, ODO a pris un pari audacieux en tentant de relancer Yunis Abdelhamid. Le défenseur marocain a disputé 82 minutes aux côtés de Mickaël Nadé, mais sa prestation, comme celle de ses coéquipiers en défense, s’est avérée compliquée.

Le joueur sifflé par les supporters de l'ASSE

À la 82ᵉ minute de jeu, Olivier Dall'Oglio décide de sortir son capitaine pour faire rentrer Dylan Batubinsika. Seulement, gorgé de plus de 36.000 spectateurs, Geoffroy-Guichard décide de siffler Yunis Abdelhamid. Le coach Stéphanois a pris la défense de son joueur.

"Je suis très en colère, vraiment. On a vu deux kops qui nous soutenaient même dans les dernières secondes du match. Mais quand je vois des gens avec des écharpes du club s'en prendre à l'un de mes joueurs, cela me met hors de moi. C'est trop facile de trouver un coupable, d'autant plus qu'il n'a pas fait un si mauvais match", accuse Olivier Dall'Oglio dans des propos récoltés par l'Équipe.

"Je trouve qu'il faudrait que certains revoient les matchs", ajoute le coach stéphanois. "Là, je trouve qu'il y a certaines choses qui ne sont pas normales. C'est le capitaine de l'ASSE, il se donne à fond. Moi, je suis là pour le défendre et je défendrai tous mes joueurs. S'ils ne sont pas bons, je serai le premier à les critiquer. Je ne leur fais aucun cadeau."

Olivier Dall'Oglio a pris la décision de s'en prendre à son public, qu'il juge injuste, en choisissant de défendre son défenseur, Yunis Abdelhamid, le seul joueur qu'il a réellement choisi cet été. Un choix objectivement discutable après huit rencontres de Ligue 1. Alors que Yunis Abdelhamid devient progressivement la cible de certains supporters des Verts, l'entraîneur stéphanois prend le risque de rester solidaire de son capitaine. Espérons que ce dernier lui rende rapidement la confiance qui lui a été accordée. Le crédit d'Olivier Dall'Oglio pourrait s'effriter rapidement en cas de résultats négatifs dans les prochaines semaines.