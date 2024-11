Victorieux 2-0 contre Strasbourg, les Verts ont pris une bouffée d'air frais avant le derby de dimanche prochain. Olivier Dall'Oglio (ASSE), entraîneur de l'ASSE, s'est exprimé après le match en zone mixte. Ses propos ont été retranscrits grâce à France Bleu Saint-Étienne.

« Ça va donner plus de confiance au groupe, obligatoirement. Quand on se sent solide, on se sent porté. On peut tenter des choses plus facilement. C'est cette confiance-là qui nous a fait un petit peu défaut parce qu'on a fait sur les derniers matchs des erreurs grossières qui nous ont coûté très cher. Ce qui est important dans ces défaites qu'on a eues, c'est qu'on a pu mettre à profit la semaine. On a beaucoup parlé. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de nouveau au niveau du groupe. Ils avaient pris conscience qu'il fallait certainement faire plus à pas mal de niveaux pour pouvoir exister dans ce championnat. »

Des nouvelles de Tardieu et Mouton

Sur l’absence de Florian Tardieu du groupe pour ASSE-Strasbourg : « Flo s'est blessé. Il y a un petit moment qu'il traîne une douleur au mollet. Il est sous anti-inflammatoires depuis un bout de temps, mais on n'a pas pu l'utiliser jeudi et vendredi. Je ne pense pas que ce soit très grave, mais on ne pouvait pas l'utiliser. »

Sur Louis Mouton (ASSE) : « Je pense qu'il a pris un coup de genou, mal placé, et puis il avait des débuts de crampes, donc c'est des garçons qui commencent à avoir des crampes comme ça, comme Maçon aussi, qui manquait de temps de jeu. Il y a longtemps qu'il n'a pas joué, donc il fait une heure complète, ça c'est bien, mais après on sait que c'est difficile sur la dernière demi-heure. »