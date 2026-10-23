Lassana Traoré a enfin retrouvé l’entraînement collectif avec l’ASSE. Après près d’un an marqué par une grave blessure aux ischio-jambiers, le jeune latéral sénégalais entre peut-être dans la dernière ligne droite de son long parcours du combattant.

Recruté en juillet 2025 en provenance de Diambars, Lassana Traoré avait rejoint Saint-Étienne avec l’étiquette d’un jeune joueur à fort potentiel. Issu de la génération 2007, le Sénégalais devait progressivement prendre ses marques avec son nouveau club.

Son aventure stéphanoise a toutefois rapidement été freinée par les blessures. Jusqu’ici, le latéral n’a disputé que six minutes avec le groupe professionnel. Un bilan forcément frustrant pour un joueur qui n’a pas encore eu le temps de s’exprimer véritablement.

Son retour à l’entraînement collectif constitue donc une première étape importante. Il ne s’agit évidemment pas encore d’un retour à la compétition. Mais après de longs mois de galère, pouvoir retrouver ses partenaires représente déjà une avancée significative.

Lassana Traoré retrouve enfin le groupe de l’ASSE

Pour l’ASSE, cette nouvelle est également intéressante. Le club pourrait bientôt pouvoir compter sur une solution supplémentaire sur le côté. Encore faudra-t-il que Traoré puisse enchaîner les séances sans ressentir de nouvelles douleurs et retrouver progressivement toutes ses sensations.

Les dernières semaines avaient encore été compliquées pour Lassana Traoré. Victime d’une blessure aux ischio-jambiers, le latéral de l’ASSE avait dû passer par la case opération. Depuis, son retour sur les terrains s’est révélé particulièrement difficile. Les douleurs persistantes et les rechutes ont retardé son retour à la compétition.

Mais une étape importante vient enfin d’être franchie. Le joueur a participé à l’entraînement collectif de l’ASSE pour la première fois depuis de longues semaines à en croire les photos publiées par le club sur son site officiel. Une nouvelle forcément encourageante pour un élément qui n’a jamais réellement eu l’occasion de montrer ce qu’il pouvait apporter sous le maillot stéphanois.

Le latéral stéphanois voit enfin le bout du tunnel

Son retour devra donc être géré avec prudence. L’objectif sera avant tout de lui permettre de retrouver durablement le rythme et les exigences du haut niveau. Une fois cette étape franchie, il pourra enfin tenter de montrer pourquoi les Verts avaient décidé de miser sur lui.

C’est probablement là que se trouve le principal enjeu de son retour. À seulement quelques apparitions avec les professionnels, Lassana Traoré reste encore largement méconnu des supporters stéphanois. Son potentiel n’a tout simplement pas encore pu être jugé sur une période suffisamment longue.

Cette reprise collective permet donc de nourrir un nouvel espoir. Après de longs mois loin du rectangle vert, le latéral sénégalais semble enfin se rapprocher d’un retour durable.

Pour celui qui n’a disputé que six minutes avec les professionnels depuis son arrivée à Saint-Étienne contre Laval lors de la J1 de la saison 2025-2026, la prochaine étape sera désormais de retrouver progressivement la compétition et, surtout, de pouvoir enfin démontrer son potentiel sous le maillot de l’ASSE.