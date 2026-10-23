Formé à l’ASSE, Saïdou Sow retrouvera Geoffroy-Guichard ce samedi soir sous les couleurs du FC Nantes. Avant ce rendez-vous de la 10e journée de Ligue 2, le défenseur guinéen s’est confié à Presse Océan. Entre souvenirs stéphanois, ambitions nantaises et petite provocation sur la hiérarchie du championnat, l’ancien Vert a livré un discours particulièrement intéressant.

ASSE : Saïdou Sow impatient de retrouver le Chaudron

Ce samedi à 20h45, l’ASSE accueillera le FC Nantes dans une rencontre entre deux clubs historiques du football français. Une affiche particulière pour Saïdou Sow, qui a effectué une partie de sa formation à Saint-Étienne avant de découvrir le monde professionnel sous le maillot vert.

Interrogé par Presse Océan, le défenseur central n’a pas caché son attachement à son ancien club.

« C’est le club où j’ai été formé et qui m’a fait grandir. J’y ai passé de très bons moments, ce sera un plaisir d’être là-bas, de rejouer à Geoffroy-Guichard. Ce sera plein, c’est pour ce genre de match qu’on aime le foot, qu’on y joue. »

Malgré les difficultés rencontrées au cours de son aventure stéphanoise, Sow conserve une image positive de son passage dans le Forez.

« Je ne garde que des bons souvenirs de mon passage, j’y ai joué mes premières minutes en pro. Il y a aussi eu des moments compliqués, comme la descente bien sûr, mais après on était parvenu à remonter. »

Des retrouvailles qui interviendront dans un contexte sportif bien différent pour les deux formations.

FC Nantes : « Pour moi, la meilleure équipe de Ligue 2, c’est la nôtre »

Alors que l’ASSE occupe la première place du championnat, Nantes pointe à la quatorzième position. Un écart important après neuf journées, qui ne semble pourtant pas entamer la confiance du défenseur nantais.

Interrogé sur la meilleure équipe de Ligue 2, Saïdou Sow a répondu avec humour :

« Pour moi, c’est la nôtre (rires). On va dire la deuxième meilleure équipe, c’est pour cela qu’elle est leader. »

Une petite provocation qui ne devrait pas passer inaperçue auprès des supporters stéphanois.

Pour autant, l’ancien Vert reconnaît les qualités de son adversaire et notamment sa puissance offensive. Avec 22 réalisations inscrites, l’ASSE possède la meilleure attaque du championnat.

« Saint-Étienne est une très bonne équipe, qui marque énormément. Ils ont de bons joueurs, notamment dans les petits espaces. Il faudra être très concentré, vigilant, agressif. »

Le rendez-vous est pris.