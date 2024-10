Après la nouvelle déroute stéphanoise à Angers (2-4) ce samedi, la rédaction de Peuple-Vert.fr a attribué une note à chaque joueur de l'ASSE.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gauthier Larsonneur (3) : Gauthier Larsonneur n’a pas commis d’erreur majeure. Cependant, il termine la rencontre avec 4 buts dans ses filets. Il commence bien la partie en réalisant un arrêt réflexe sur sa ligne. Les buts qu’il encaisse par la suite ne sont pas directement de sa responsabilité, mais Larsonneur, comme l’équipe, souffre d’un manque de confiance et ne parvient plus à réaliser les interventions décisives de la saison dernière.

Léo Pétrot (4) : Léo Pétrot est la seule satisfaction en défense pour Saint-Étienne. Il a tenté d’apporter le danger offensivement et a joué avec ses moyens pour contenir les assauts angevins, qui ont néanmoins suffi pour en passer quatre aux Stéphanois.

Dennis Appiah (3) : Dennis Appiah a encore montré ses limites techniques au poste de latéral. Malgré une bonne intelligence de jeu, son physique ne suit pas, et il éprouve de grandes difficultés à contenir les attaques adverses ou à contribuer offensivement. Ce n’est pas une nouveauté, mais en Ligue 1, cela devient de plus en plus visible.

Yunis Abdelhamid (2) : Encore un match catastrophique pour Yunis Abdelhamid. Le défenseur central, arrivé cette saison pour stabiliser la défense, en est devenu le maillon faible. En difficulté dès le premier but d’Angers, il enchaîne ensuite les erreurs et les pertes de balle. Remplacé à la mi-temps par Dylan Batubinsika.

Remplacé par Dylan Batubinsika (2) : On pensait que Dylan Batubinsika pourrait remplacer efficacement Yunis Abdelhamid, mais ce ne fut pas le cas. Le défenseur, autrefois solide en Ligue 2 avec Mickaël Nadé, est apparu très en difficulté et fautif sur les buts angevins en seconde période. Le coach stéphanois doit se demander qui pourrait apporter de la stabilité en défense centrale.

Mickaël Nadé (3) : Mickaël Nadé n’a pas brillé durant cette rencontre. Pire, il est directement fautif sur le dernier but du SCO Angers. Quelques montées offensives n’ont pas suffi à masquer ses lacunes défensives. Lui aussi montre ses limites face aux attaquants de Ligue 1, pourtant ceux d'Angers, promu cette saison.

Benjamin Bouchouari (5) : La titularisation de Benjamin Bouchouari a finalement fait du bien au milieu de terrain, apportant plus de technique et de mobilité. Il a tenté de casser les lignes, de délivrer des ballons propres et de renverser le jeu. Quelques frappes mal ajustées, mais qui ont eu le mérite d’être tentées. À sa sortie, Saint-Étienne a perdu progressivement le contrôle du milieu de terrain.

Pierre Ekwah (3) : Pierre Ekwah ne démontre pas le potentiel qu’on attendait de lui. Sa solidité est remise en question, et son jeu friable fragilise la défense. Dans son rôle de sentinelle, il peine à rassurer la défense centrale et a encore eu beaucoup de difficultés face au milieu offensif angevin.

Louis Mouton (5) : À l'instar de Bouchouari, Louis Mouton a signé une première titularisation en Ligue 1 encourageante. Il s’est montré ambitieux, autant dans la récupération que dans ses initiatives offensives. Intelligent dans le jeu, il a multiplié les efforts pour mettre en valeur ses partenaires en attaque, avec des frappes cadrées et bien ajustées. On attend de revoir Louis Mouton dans de prochaines rencontres.

Augustine Boakye (5) : L’ailier stéphanois a montré ses qualités techniques, sa rapidité et son dribble. Il a tenté de percer sur son côté et même pris des initiatives en frappant au but, mais sans réussite. Un joueur prometteur, à revoir dans les prochaines rencontres.

Lucas Stassin (5) : Lucas Stassin n’a pas eu la tâche facile en attaque. Néanmoins, il a permis à Saint-Étienne d’imposer une pression constante sur la défense d’Angers. Il est le passeur décisif sur le deuxième but de Davitashvili. Bien placé, il mérite que ses partenaires jouent davantage avec lui pour qu’il puisse exploiter ses qualités offensives.

Le joueur du match

Zuriko Davitashvili (7) : Zuriko Davitashvili a rendu une copie remarquable, inscrivant un doublé. Sa technique a été précieuse sur le front de l’attaque, même s’il a parfois pêché en jouant seul. Il a montré un grand caractère en réussissant un penalty après l’avoir initialement manqué, et son second but est tout simplement somptueux.

L'entraîneur de l'ASSE

Olivier Dall'Oglio (2) : Olivier Dall'Oglio a persisté à titulariser Yunis Abdelhamid, ce qui s’avère être son principal défaut cette saison. En insistant avec un joueur en difficulté, Dall'Oglio met en péril l’équilibre de l’équipe. Bien que l’on comprenne sa volonté de rester fidèle à ses choix, il est difficile de justifier la mise en danger de l’ensemble de l’équipe.

