Après leur belle victoire face à Auxerre (3-1), les Verts, 13e de Ligue 1, vont profiter de la trêve internationale pour travailler en espérant ne pas retomber dans leurs travers face à Lens, le 19 octobre prochain. En plus des blessés, Olivier Dall'Oglio devra tout de même se passer de cinq joueurs partis en sélection. Retrouvez le programme des sélectionnés de l'ASSE.

Forts de leur match nul à Nantes (2-2) confirmé par leur belle victoire face à Auxerre (3-1) dans un Geoffroy-Guichard qui a retrouvé ses deux poumons, les Verts sont sortis de la zone rouge de Ligue 1. Avec sept points en sept matches, et au vu du calendrier (quatre adversaires européens), on peut estimer qu'Olivier Dall'Oglio et son groupe sont dans les temps de passage en vue d'un maintien dans l'élite. Désormais, et pour la deuxième fois - déjà - cette saison, place à la trêve internationale.

Cinq joueurs sont partis

Au total, ce sont cinq joueurs de l'ASSE qui s'envolent aux quatre coins du monde. Dylan Batubinsika et le Congo seront les premiers sur le pont. Dans le cadre des éliminatoires à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, les Diables Rouges congolais, qui restent sur deux succès en autant de rencontres, défieront la Tanzanie à domicile (10 octobre) puis à l'extérieur (15 octobre). De son côté, Ben Old, très intéressant face à Auxerre, s'est rendu à l'autre bout du monde pour rejoindre la Nouvelle-Zélande. Dans le cadre des éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde, les Kiwis affronteront Tahiti (11 octobre) avant de défier la Malaisie en amical (14 octobre).

Sélectionné de dernière minute avec les U21 de la Belgique, Lucas Stassin, passeur décisif sur le troisième but face à Auxerre, défiera l'Écosse (11 octobre) puis la Hongrie (15 octobre) dans le cadre des éliminatoires au prochain Championnat d'Europe espoirs. À égalité de points avec les Écossais, ces deux matches vont valoir gros dans l'optique de la qualification. Seul français appelé pour cette trêve, Mathis Amougou étant resté dans le Forez, Ayman Aiki a rejoint l'équipe de France U20. L'ailier stéphanois et les U20 français affronteront deux fois en amical leurs homologues marocains (11 et 14 octobre). Enfin, Zuriko Davitashvili, auteur d'un triplé face à Auxerre, a rejoint la sélection nationale géorgienne. Dans le cadre de la Ligue des nations, l'ailier de l'ASSE et son équipe affronteront l'Ukraine (11 octobre) puis l'Albanie (14 octobre).

Programme des sélectionnés

Jeudi 10 octobre

Congo - Tanzanie (18h) : Dylan Batubinsika

Vendredi 11 octobre

Nouvelle-Zélande - Tahiti (4h) : Ben Old

Écosse U21 - Belgique U21 (20h) : Lucas Stassin

France U20 - Maroc U20 (18h) : Ayman Aiki

Ukraine - Géorgie (20h45) : Zuriko Davitashvili

Lundi 14 octobre

Nouvelle-Zélande - Malaisie (12h) : Ben Old

France U20 - Maroc U20 (15h) : Ayman Aiki

Georgie - Albanie (18h) : Zuriko Davitashvili

Mardi 15 octobre

Tanzanie - Congo (15h) : Dylan Batubinsika

Belgique U21 - Hongrie U21 (18h) : Lucas Stassin

