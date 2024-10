Le retour de l'ASSE en Ligue 1 signe le retour des derbys. Le premier de la saison, qui se tiendra chez les rivaux, approche à grands pas. Les Verts d'Olivier Dall'Oglio se déplaceront au Groupama Stadium le week-end du 9/10 novembre. Mais les "supporters" lyonnais ont d'ores et déjà lancé les hostilités.

Des précédents dans le domaine

Le 30 mars 2023, des tags anti-stéphanois ont été découverts sur les murs extérieurs du stade Geoffroy-Guichard et au centre d'entraînement de l'Étrat. Les murs d'une école située à proximité du centre-sportif Robert-Herbin avaient également été ciblés. Dans la foulée, l'ASSE et Saint-Étienne Métropole avaient annoncé porter plainte. Quelques années plutôt, le grand et ancien logo de l'ASSE avait été la cible d'un tag, en octobre 2015.

Des tags anti-ASSE retrouvés à Geoffroy-Guichard

Visiblement, les rivaux lyonnais ont décidé de remettre le couvert, de nuit encore une fois, le manque de courage les caractérisant. En effet, Geoffroy-Guichard et la Boutique des Verts située à proximité immédiate, ont été vandalisés dans la nuit. D'après des photos d'Antoine Chirat, journaliste Onze Mondial et chroniqueur du Sainté Night Club, des tags : "Allez L'OL 69, 69" sur les grilles de la Tribune Pierre-Faurand et "M*rt aux Verts" sur le grand logo de l'ASSE devant la boutique.

D'après France Bleu, d'autres tags ont été retrouvés sur la vitrine de la boutique ou sur le rideau : "ASAB" ; une insulte homophobe. L'ASSE a annoncé à la station radio qu'elle va porter plainte. Le club stéphanois "discute avec la ville pour récupérer les images des caméras de vidéosurveillance.

Ce n'est donc pas la première fois que les installations de l'ASSE sont la cible de ces tags et messages haineux. Les hostilités sont donc lancées à un mois du derby aller, qui s'annonce bouillantissime, bien que tout le monde sache que le VRAI derby se joue dans le Chaudron. La programmation de ce premier rendez-vous est attendu dans les toutes prochaines heures ou les prochains jours.

Le stade Geoffroy-Guichard et la boutique des Verts ont été la cible de tags cette nuit. #ASSE pic.twitter.com/K2Np6jSmKC — Antoine CHIRAT (@chiratantoine) October 9, 2024

Crédit photo : ASSE.fr