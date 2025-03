La médiation entre la LFP et DAZN piétine, tandis que le diffuseur campe sur ses positions. À quelques semaines de la prochaine échéance de paiement, le spectre d'un bras de fer financier plane toujours.

Le football français traverse une période de turbulence avec DAZN, principal diffuseur de la Ligue 1, qui refuse de lâcher prise dans son bras de fer avec la Ligue de Football Professionnel (LFP). Le diffuseur, qui verse 375 millions d’euros annuels pour la diffusion de 8 matchs sur 9 par journée, continue de dénoncer les « manquements » de la LFP. En cause ? Une lutte jugée inefficace contre le piratage et un manque de coopération des clubs pour rendre la Ligue 1 plus attractive.

Malgré la dernière échéance de paiement réglée en retard le 27 mars, DAZN persiste à exiger une renégociation de son contrat. En parallèle, une action en justice est en cours devant le tribunal de commerce de Paris, où le diffuseur réclame pas moins de 573 millions d’euros à la LFP pour ce qu’il qualifie de « tromperie sur la marchandise ».

Une médiation qui patine entre la LFP et DAZN

Dans une tentative d’apaisement, une médiation judiciaire a été mise en place pour tenter de trouver un compromis entre les deux parties. Cependant, après plusieurs semaines, aucune avancée significative ne semble avoir été obtenue selon les informations de L'Equipe.

DAZN maintient que la LFP ne lui a pas fourni tous les éléments nécessaires lors de la signature du contrat et affirme subir d’importantes pertes financières. Avec un nombre d’abonnés bien en dessous des attentes (seulement 500 000, loin des 1,5 million nécessaires pour rentabiliser l’accord), le diffuseur est en position de force pour exiger des ajustements.

Les négociations pourraient se prolonger quelques jours au-delà de la fin mars, mais le temps presse. La prochaine échéance de paiement, fixée au 30 avril, approche à grands pas. DAZN honorera-t-il son engagement ou tentera-t-il une nouvelle fois de différer son versement ?

Un avenir incertain pour la diffusion de la Ligue 1

Si DAZN refuse de payer à temps, la LFP devra puiser à nouveau dans son fonds de réserve pour éviter une crise de trésorerie chez les clubs. Une situation déjà vécue récemment et qui inquiète les dirigeants du football français.

Pire encore, le contrat signé entre DAZN et la LFP prévoit une clause de sortie anticipée en fin de saison prochaine. Si le diffuseur ne parvient pas à atteindre 1,5 million d’abonnés d’ici au 1er décembre prochain, il pourra tout simplement mettre un terme à son engagement, laissant ainsi la Ligue 1 dans une situation périlleuse.

Ce bras de fer pourrait donc marquer le début d’un chantier colossal pour la LFP, qui devra rapidement trouver des alternatives viables pour assurer la pérennité de la diffusion du championnat. Les clubs, déjà en difficulté financière, suivent bien évidemment cette affaire avec inquiétude.

Une rupture inévitable ?

Le conflit entre la LFP et DAZN ne montre aucun signe d'apaisement. Alors que les échéances financières approchent, une issue semble de plus en plus incertaine. Si DAZN décide de claquer la porte plus tôt que prévu, la Ligue 1 pourrait se retrouver dans une situation critique, contraignant la LFP à revoir en urgence son modèle économique. Ainsi, il n'est pas à écarter que le football français se retrouve à nouveau sans diffuseur en fin de saison ! Affaire à suivre…