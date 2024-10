L'ASSE affrontait le SCO d'Angers pour cette 9ᵉ journée de ligue 1. La rencontre s'est déroulée ce samedi à 17h au stade Raymond Kopa. Un duel important pour deux équipes promues qui aspirent à se maintenir dans ce championnat difficile. Voici les tops et flops de cette rencontre côté stéphanois.

Battu par les Lensois, samedi dernier, à Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne voulait faire une bonne opération à Angers, face à un concurrent direct au maintien. Mais ce sont bien, les joueurs du SCO qui entament le mieux la rencontre.

Une première mi-temps encourageante

Moins de dix minutes après le coup d’envoi du match, Himad Abdelli, se joue de la défense verte dans la surface et trompe Gautier Larsonneur, 1-0 pour les Angevins. L’ASSE réagit, au quart d’heure de jeu, Lucas Stassin obtient un penalty. Transformé ensuite après avoir été retiré par Zuriko Davitashvili. 1-1.

Mais comme souvent en ce début de championnat, le secteur défensif est bien le problème des Verts. Trop fébrile et en manque de sérénité, le SCO va profiter des erreurs de celle-ci. À la suite d’un coup franc, Nadé ne parvient pas à dégager le ballon, Jean-Eudes Aholou, en profite. 2-1 pour les locaux à la pause.

Un second acte qui avait pourtant bien débuté

Aux retours des vestiaires, les Ligériens sont plus impactants, et remportent les duels. Davitashvili, encore lui, arme une frappe, contrée par un adversaire, mais le ballon est au fond des filets. 2-2 à l’heure de jeu.

Les hommes d’Alexandre Dujeux poussés par leur public, retrouvent de l’énergie. Ibrahima Niane transforme un penalty redonnant l’avantage à son équipe. 3-2. Olivier Dall’Oglio et ses joueurs veulent prendre des points et Léo Petrot est proche d'égaliser. Le latéral gauche gagne son duel de la tête sur un corner, mais le ballon est capté par Yahia Fofana. Mais à la suite d’une énième erreur de Batubinsika, Bamba Dieng marque le 4e but de ce match dans le temps additionnel de la rencontre. Les Verts perdent 4-2 et font une très mauvaise opération dans la lutte pour le maintien.

Les tops de l’ASSE

Zuriko Davitashvili

Le géorgien aura une nouvelle fois fait part de tout son talent ce samedi. Il s’offre un doublé et aura permis à son équipe d’y croire jusqu’au bout. À titre personnel, il a inscrit son quatrième et cinquième but en 9 matchs de Ligue 1.

Lucas Stassin

L’attaquant belge des Verts aura réalisé son meilleur match depuis son arrivée. Auteur d’une passe décisive sur le deuxième but de son équipe, il aura aussi provoqué un penalty. Titularisé dès le coup d’envoi, le numéro 32 de l’ASSE aura sans doute marquer des points pour s’imposer à son poste.

Les supporters

Sans grande surprise, et habitués à être dans les tops, les supporters stéphanois auront fait du bruit dans leur parcage. Mais cela n’aura malheureusement pas suffi pour que leurs protégés prennent des points...

Les flops stéphanois

Encore 4 buts encaissés

C'est un flop que l’on retrouve au fil des semaines. Après en avoir encaissé 2 le week-end dernier, la défense verte aura sombré à 4 reprises pour cette neuvième journée. Et cela porte le bilan à 24 réalisations concédées. Saint-Étienne est la deuxième pire équipe dans ce classement, seul Montpellier fait pire avec 26 buts encaissés.

L’entame de match

Le coach stéphanois ne cesse de le répéter. Les entames de matchs sont primordiales. Et pour la cinquième fois cette année, l’ASSE aura concédé un but dans les dix premières minutes. Beaucoup trop, pour une équipe qui marchait fort en défense la saison dernière et qui espère jouer le maintien dans l’élite.

Les entrants

Ils auront pourtant apporté un second souffle le week-end dernier contre les Sangs et Or. Mais à Angers, ce samedi, les remplaçants auront fait tout le contraire. Moueffek n’aura quasiment rien réussi, comme son coéquipier au milieu Amougou. Dylan Batubinsika entré à la mi-temps, est fautif sur deux buts angevins. Cafaro de son côté, n'a fait aucune différence, comme Ibrahim Sissoko. Vivement le retour dans le Chaudron qui réussit un peu plus aux Verts avec la réception de Strasbourg samedi prochain à 21 heures !

Quentin Verchère