L’ASSE a réalisé un grand ménage cet été avec de nombreux départs. Certains joueurs ont quitté le club définitivement. D’autres ont en revanche été prêtés, avec ou sans option d’achat.

Pierre Ekwah, Lucas Stassin, Aïmen Moueffek, Igor Miladinovic, Ebenezer Annan, Axel Dodote, Luan Gadegbeku et Jebryl Sahraoui. Ils sont 8 à évoluer en prêt loin du Forez cette saison. Mais alors, quelle journée ont-ils vécu le week-end dernier ?

Miladinovic, Moueffek et Ekwah ont joué

Sur une bonne lancée depuis le début de son prêt (avec OA), Igor Miladinovic a joué 68 minutes ce week-end. Victoire 1-0 pour le Partizan Belgrade contre Novi Pazar. Aïmen Moueffek était lui aussi titulaire avec Cadiz, après sa grosse prestation lors de la dernière journée. Mais son club s’est malheureusement incliné 0-1 face au Sporting Gijon.

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Simple entrée en jeu en revanche pour Pierre Ekwah. Le milieu de terrain a pris part au dernier quart d’heure de la déroute auxerroise à Rennes (4-1). Il peine à se montrer convaincant depuis le début de son prêt en Bourgogne.

Pas de temps de jeu pour les autres joueurs prêtés par l’ASSE

Pour les autres, pas grand chose à se mettre sous la dent. Toujours trop juste après sa blessure le mois dernier, Lucas Stassin n’était pas dans le groupe avec Séville. Ebenezer Annan (Rapid Bucarest) n’est lui pas entré en jeu lors de la victoire des siens face à l’Universitatea Cluj (3-4).

En ce qui concerne Axel Dodote et Luan Gadegbeku, les deux jeunes stéphanois prêtés à Pau, pas de temps de jeu non plus. L’absence d’Axel Dodote s’explique par une blessure durant la trêve internationale avec l’Equipe de France U20. En revanche, son compère qui évolue au milieu de terrain est simplement resté sur le banc lors du succès contre Laval (3-2). Enfin, pas de matchs le week-end dernier en Ligue 3. Jebryl Sahraoui (Aubagne Air-Bel) était donc au repos.