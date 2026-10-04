Prêté par l’ASSE a Cadix lors du dernier mercato estival, Aïmen Moueffek connaissait jusqu’ici des débuts particulièrement discrets en Espagne. Le milieu formé chez les Verts vient toutefois de profiter de l’occasion qui lui était offerte pour frapper fort. Entré en jeu face à Leganés, le Stéphanois a compilé un but et une passe décisive en seulement 35 minutes lors du large succès de Cadix (4-0). De quoi enfin lancer son prêt.

L’été dernier a marqué un tournant dans la carrière d’Aïmen Moueffek. Après de nombreuses années passées à Saint-Étienne, le milieu de terrain n’entrait plus dans les plans de l’ASSE et a finalement pris la direction de l’Espagne.

Cadix l’a accueilli sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat. Une opportunité de retrouver du temps de jeu et de se relancer loin du Forez. Seulement, ses premières semaines n’ont pas vraiment répondu à ces attentes.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Jusqu’à cette rencontre face à Leganés.

Moueffek change le match en 35 minutes

Aïmen Moueffek n’était une nouvelle fois pas titulaire. Lancé à la 55e minute, l’ancien Vert a cette fois parfaitement exploité le temps de jeu qui lui était accordé.

À la 71e minute, le milieu de terrain s’est d’abord mué en passeur pour Adrián Cordero. Une première action décisive qui permet à Cadix de prendre définitivement le large en inscrivant le troisième but de la rencontre.

Moueffek ne s’arrête pas là. Douze minutes plus tard, c’est lui qui trouve le chemin des filets pour fixer le score à 4-0.

Le bilan est particulièrement efficace : un but et une passe décisive en 35 minutes.

Après avoir dû patienter depuis son arrivée en Espagne, le joueur formé à l’ASSE vient donc de signer sa première prestation véritablement marquante avec Cadix.

Après le but, voici la passe dé de Moueffek !pic.twitter.com/kO24UB3u1D — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) October 3, 2026

L’ancien milieu de l’ASSE doit maintenant enchaîner

Cette performance tombe à point nommé pour Moueffek. Sa dernière saison sous le maillot vert avait déjà été marquée par un temps de jeu limité. Il avait participé à 29 rencontres pour 1 333 minutes, avec un but et deux passes décisives.

Son départ devait lui permettre de retrouver davantage de continuité. Cela n’avait pas encore été le cas depuis son arrivée à Cadix. Cette entrée réussie pourrait donc rebattre les cartes.

La situation collective de son nouveau club reste toutefois délicate. Malgré cette victoire convaincante contre Leganés, Cadix occupe la 18e place avec 7 points après huit journées.

Pour Moueffek, l’objectif est désormais simple : transformer ce coup d’éclat en véritable point de départ et convaincre son entraîneur de lui accorder davantage de minutes.

Son évolution restera forcément suivie depuis le Forez. Prêté avec option d’achat, Aïmen Moueffek appartient toujours à l’ASSE. Après des débuts compliqués en Espagne, le milieu de terrain vient en tout cas d’envoyer un premier signal fort aux Verts.