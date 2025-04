Dissolution, verdict pour MHSC - ASSE, déplacement périlleux à Lens, la semaine des Verts s'annonce aussi chargée que périlleuse.

Il y a des semaines plus décisives que d'autres. Alors que l'AS Sain-Etienne reste en course pour se maintenir en Ligue 1, elle va connaitre une actualité plus chargée que jamais. Ce 1er avril, les groupes de supporters sont entendus par la Commission consultative et risquent une dissolution qui fait bondir le Peuple Vert. Dès demain, les dirigeants stéphanois seront fixés quant à l'issue de la rencontre interrompue entre le MHSC et l'ASSE. En parallèles, Eirik Horneland et son groupe devront préparer un déplacement compliqué à Lens où ils devront impérativement prendre des points. Programme de la semaine.

Le programme de l'ASSE

Lundi 31 mars

Challenge Espoirs : Toulouse 2-1 AS Saint-Etienne

Mardi 1er avril

Entraînement des pros à huis clos et entraînement des pros féminines ouvert au public (Stade Salif-Keita, 10h30)

Mercredi 2 avril

Entraînement des pros ouvert au public (Centre sportif Robert-Herbin, 10h30) et des pros féminines à huis clos

Séance de dédicaces à l'Hôtel de Ville de Saint-Étienne (14h) des groupes professionnels masculin et féminin

Jeudi 3 avril

Entraînement des pros à huis clos et des pros féminines à huis clos

Vendredi 4 avril

Entraînement des pros ouvert au public (Centre sportif Robert-Herbin, 10h30) et des pros féminines à huis clos

Conférence de presse avant #RCLASSE (Ligue 1 McDonald's)

Samedi 5 avril

Entraînement des pros à huis clos

ASSE.fr : Le groupe pour #RCLASSE (Ligue 1 McDonald's)

Dimanche 6 avril

U19 National (Journée 23) : ASSE - Colomiers sur le terrain Georges-Bereta (11h30)

Ligue 1 McDonald's (Journée 28) : Lens - ASSE au stade Geoffroy-Guichard (15h)

National 3 (Journée 21) : ASSE - Espaly au stade Aimé-Jacquet (15h)

U17 National (Journée 23) : Air Bel - ASSE au stade de la Pomme (15h)

Source : asse.fr

Programme sous réserve d'éventuelles modifications. Certaines séances d'entraînement sont susceptibles de débuter avec un léger retard. Le contenu de chaque entraînement étant adapté, la présence de l'ensemble des joueurs et joueuses du groupe professionnel n'est également pas toujours assurée.