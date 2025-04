Ce week-end, la Ligue de Football Professionnel (LFP) et l’ensemble des clubs professionnels français ont uni leurs forces pour adresser un message fort contre le racisme. Dans le cadre de la Semaine d'éducation contre le racisme et l'antisémitisme, chaque équipe de Ligue 1 McDonald's et de Ligue 2 BKT a participé à une campagne de sensibilisation d’envergure, marquée par des actions visibles sur et en dehors du terrain.

Pour symboliser cet engagement, les joueurs ont porté un badge spécial sur leur maillot, affichant les termes « Racisme Football », avec le mot « racisme » barré, reflétant l'unité du football français contre toutes les formes de discrimination. Cette initiative vise à rappeler que le football est un espace de tolérance, d’inclusion et de respect, où chacun a sa place, indépendamment de son origine, de sa couleur de peau ou de sa religion.

Des rivaux unis pour une cause commune

Afin d’illustrer cette unité, la LFP a organisé des séances photo réunissant des joueurs de clubs traditionnellement rivaux.

Ainsi, Bafodé Diakité (LOSC Lille) et Florian Sotoca (RC Lens) ont posé ensemble. De leur côté, Dante (OGC Nice) et Thilo Kehrer (AS Monaco) ont été photographiés devant la mer Méditerranée.

En unissant ces figures du football hexagonal, la LFP entend démontrer que la lutte contre le racisme ne doit pas être un combat individuel, mais une cause partagée par l’ensemble des acteurs du sport.

Une mobilisation visible sur et en dehors des terrains

Au-delà des maillots, le message anti-racisme s’est affiché avec force dans les stades et lors des retransmissions télévisées. Plusieurs actions ont marqué ce week-end spécial :

Les arches protocolaires des rencontres ont été remplacées par des structures arborant le logo de la campagne.

Une immense bâche a recouvert le rond central avant chaque coup d’envoi.

Des messages ont été diffusés en boucle sur les panneaux LED et les écrans géants des stades.

Les speakers des clubs hôtes ont pris la parole avant le début des matchs pour sensibiliser le public.

Les diffuseurs officiels de la Ligue 1 McDonald’s et de la Ligue 2 BKT ont également joué un rôle clé en mettant en avant cette initiative lors des diffusions.

Un engagement politique et sociétal fort contre le racisme

Au-delà des terrains de football, cette mobilisation s’inscrit dans un cadre plus large de lutte contre le racisme et les discriminations. Aurore Bergé, ministre en charge de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, a salué l’engagement du football français :

"Je tiens à féliciter la Ligue de Football Professionnel, les clubs, les joueurs et tous les acteurs mobilisés pour porter ce message essentiel : le racisme, l’antisémitisme et toutes formes de discriminations n’ont pas leur place dans nos stades, ni dans notre société. Le sport est un formidable vecteur de sensibilisation et d'éducation. Cette initiative du football français montre que nous devons tous nous unir pour défendre les valeurs de respect, d'unité et d’égalité."

Des actions concrètes pour un impact durable

Cette campagne ne se limite pas à une simple opération de communication. La LFP souhaite prolonger son engagement en mettant en place des initiatives concrètes.

Dès le 2 avril, une vente aux enchères des maillots portés lors de cette journée sera organisée sur la plateforme MatchWornShirt. Les fonds récoltés seront reversés à trois associations engagées dans la lutte contre les discriminations : la Fondation pour le Sport Inclusif, la LICRA et Foot Ensemble.

Par ailleurs, des ateliers de sensibilisation aux discriminations continueront d'être organisés tout au long de l'année dans les clubs professionnels, en collaboration avec ces mêmes associations. Depuis 2021, 112 ateliers ont été menés dans 40 clubs, et depuis 2023, cette formation est devenue obligatoire pour l'obtention de la Licence Club, confirmant ainsi l’engagement structurel de la LFP.

Un football sans racisme, une promesse pour l'avenir

Vincent Labrune, président de la LFP, a rappelé l’importance de cet engagement dans un message fort :

"Le racisme et l’antisémitisme n’ont pas leur place sur les terrains, ni dans la société. Cette mobilisation illustre l'engagement profond du football professionnel français en faveur de l'inclusion. En collaboration avec nos partenaires associatifs et l'UNFP, nous travaillons à la sensibilisation de tous les acteurs du football pour réagir avec détermination contre toute forme de discrimination. Ce week-end, nous portons un message, mais surtout une promesse : celle d’un football plus juste, respectueux et uni."