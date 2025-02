Depuis la signature d'Eirik Horneland sur le banc stéphanois, le visage de l'ASSE a radicalement changé. Si les Verts sont toujours relégables, le jeu proposé est encourageant dans la course au maintien. Benjamin Bouchouari, notamment, a trouvé son compte dans la formule mise en place par le coach norvégien.

D'indésirable, à indispensable

Retour il y a 12 mois en arrière, lorsque Benjamin Bouchouari était relégué sur le banc. Olivier Dall'Oglio, tout juste nominé, préfère les profils de Florian Tardieu ou Dylan Chambost dans l'entre-jeu. Seulement 700 petites minutes disputées par le milieu de terrain de poche (1m65). C'est moitié moins qu'en autant de temps sous Laurent Batlles. Au point que le joueur était poussé vers la sortie durant le mercato hivernal, au même titre que des joueurs comme Thomas Monconduit ou Lamine Fomba.

Mais avec la promotion de Saint-Étienne dans l'élite, le milieu de terrain marocain monte en puissance au fur et à mesure des semaines. S'il n'était pas convoqué pour les trois premières échéances du championnat 2024/25 (Monaco, Le Havre, Brest), Bouchouari gagnait rapidement du temps de jeu. Depuis l'arrivée d'Eirik Horneland dans le forez, le marocain s'impose en effet comme le choix numéro 1 dans XI de départ.

La prestation XXL du joueur de l'ASSE

"Je me suis amélioré défensivement. Je fais beaucoup plus d’efforts, déclarait Benjamin Bouchouari dans une interview accordée à Transfermarkt. Avant, je pensais déjà à la possession, alors qu’on n’avait même pas encore gagné le ballon. Maintenant, je pense d’abord à l’aspect défensif. Ça fait de moi un joueur plus complet."

Benjamin Bouchouari enchaîne les bonnes prestations malgré les revers de son équipe. De nouveau aligné face aux Dogues après une suspension purgée à Auxerre, le Stéphanois confirmait les attentes. Hyperactif dans l'entre jeu et impactant balle au pied, Benjamin Bouchouari est d'une importance capitale dans le jeu de transition Stéphanois.

En fin de contrat le 30 juin 2026, le milieu de terrain a rendu une copie très propre face à Lille malgré une défaite 4-1.