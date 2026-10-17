C’est un véritable choc au sommet qui attend l’ASSE ce samedi soir. Leader de Ligue 2 avec 19 points, Saint-Étienne se déplace au stade Bauer pour affronter son dauphin, le Red Star, qui ne compte que deux longueurs de retard. Les Audoniens restent sur quatre victoires consécutives et possèdent plusieurs individualités particulièrement performantes. Focus sur trois d’entre elles avec DataScout’.

Avant d’entrer dans le détail, un rappel s’impose sur la lecture des données. Les statistiques présentées par DataScout’ sont exprimées en centiles et ramenées à 90 minutes. Un joueur situé dans le 95e centile sur un indicateur fait donc mieux que 95 % des joueurs évoluant au même poste en Ligue 2.

Damien Durand

Difficile de commencer ailleurs. À 31 ans, Damien Durand est devenu l’un des visages du Red Star. Arrivé en 2020 depuis le football amateur, l’ailier avait déjà inscrit 13 buts la saison dernière. Un exercice qui lui avait valu d’être élu meilleur joueur du club par les supporters. Cette saison, il poursuit sur sa lancée. Avec cinq réalisations en huit rencontres, Durand est le meilleur buteur audonien. Il reste notamment sur un doublé à Guingamp (1-3) et un nouveau but inscrit à Clermont (2-3).

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Ses données confirment son efficacité. DataScout’ le classe premier ailier buteur et premier ailier de profondeur de Ligue 2. Ses buts se situent dans le 91e centile. Mais sa principale arme réside dans sa vitesse. Le Français atteint le 100e centile pour la vitesse maximale, ainsi que le 90e pour les accélérations légères.

Il se distingue également par ses passes vers la surface adverse (88e centile). En revanche, il n’a encore délivré aucune passe décisive. Avec sa capacité à prendre la profondeur et à conclure les actions, Durand représentera une menace majeure pour la défense stéphanoise.

Jovany Ikanga

Formé au Red Star depuis son enfance, Jovany Ikanga a retrouvé son club après un prêt à Dijon en National lors de la saison 2024-2025. À 24 ans, l’attaquant réalise un excellent début d’exercice malgré un temps de jeu limité. En huit apparitions, il totalise déjà quatre buts et deux passes décisives, pour seulement 48 minutes de moyenne. Il vient notamment d’inscrire un doublé face à Clermont lors de la dernière journée.

DataScout’ le classe premier attaquant de profondeur et deuxième attaquant de pressing du championnat. Ses statistiques offensives sont particulièrement impressionnantes. Il atteint le 100e centile pour les ballons touchés dans la surface adverse et les courses progressives. Ses duels offensifs remportés se situent dans le 98e centile, tandis que ses buts atteignent le 94e. Sa capacité à éliminer ressort également avec un 89e centile sur les dribbles réussis.

En revanche, sa vitesse maximale ne se situe qu’au 33e centile. Ikanga se distingue donc davantage par son activité, ses déplacements et sa capacité à faire avancer le ballon. Un attaquant difficile à contenir, capable de peser même lorsqu’il ne dispute qu’une partie de la rencontre.

Islamdine Halifa

Le troisième homme fort du Red Star possède un parcours bien différent. Formé à l’Olympique lyonnais, Islamdine Halifa a remporté la Coupe Gambardella en 2022 avant de connaître un prêt à Molenbeek, en Belgique. Recruté par le club audonien en août 2025, le milieu de 21 ans s’est progressivement imposé comme un élément essentiel. Titulaire régulier, il a disputé les huit premières rencontres avec 83 minutes de moyenne. Ses deux passes décisives délivrées à Guingamp lui ont notamment permis de se distinguer. Il figurait d’ailleurs parmi les trois nommés pour le trophée de Pépite du mois de septembre en Ligue 2.

DataScout’ le classe deuxième milieu progressif et cinquième milieu récupérateur du championnat. Ses interceptions ajustées à la possession atteignent le 87e centile, tandis que ses duels défensifs remportés se situent dans le 86e. Mais Halifa ne se contente pas de récupérer. Ses dribbles réussis culminent au 89e centile et ses passes progressives au 83e. Physiquement, il se distingue par le nombre de sprints effectués (94e centile) et la distance parcourue à haute intensité (91e).

Son principal défaut reste sa précision dans les transmissions, située seulement dans le 14e centile. Un manque de justesse que les Stéphanois pourraient chercher à exploiter au milieu de terrain.

Avec Durand pour prendre la profondeur, Ikanga pour multiplier les actions offensives et Halifa pour récupérer puis projeter le ballon, le Red Star possède plusieurs arguments pour inquiéter l’ASSE. Trois profils complémentaires qui participent pleinement à l’excellent début de saison audonien. Samedi soir, les hommes d’Ian Cathro devront parvenir à les neutraliser pour conserver leur fauteuil de leader.

Source : DataScout’.