Les joueurs formés à l’ASSE prennent tous des trajectoires différentes. Certains doivent s’exiler pour espérer lancer enfin véritablement leur carrière professionnelle. C’est le cas d’Ayman Aiki qui a tenté sa chance en Finlande cette saison.

Pour sa grande première en pro il y a un peu plus de quatre ans, Ayman Aiki inscrivait un but qui permettait aux Stéphanois de garder espoir face à Dijon. Une rencontre finalement perdue sur le score de 2-1.

À cette époque considéré comme le meilleur talent du centre de formation, l’ailier stéphanois n’a jamais totalement décollé par la suite. Une situation qui s’est répétée pour d’autres éléments intéressants de la génération 2005 de l’ASSE comme Noah Raveyre ou encore Darnell Bile. Respectivement à Alverca et à Panserraikos, ils n’ont pour le moment pas une carrière à la hauteur du potentiel qui leur avait été prêté. Pour Antoine Gauthier, les choses commencent à se mettre en place au Puy Foot puisqu’il a été élu meilleur joueur du mois de septembre en Ligue 3.

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Ayman Aiki (ex-ASSE) joue l’Europe

Après avoir goûté à plusieurs rencontres professionnelles dans le Forez, Ayman Aiki avait rejoint Bastia en prêt afin de gagner en temps de jeu. Six mois plus tard, en août 2025, il s’engageait définitivement avec la formation corse. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu et il a quitté l’île de beauté pour rejoindre la Finlande, cet été. L’ancien stéphanois s’est engagé pour deux ans avec le Kuopion Palloseura, formation championne en titre.

Une nouvelle aventure qui lui permet notamment de découvrir la coupe d’Europe. Qualifié en Conference League, son club affrontait Trabzonspor hier. L’occasion de se frotter à Benjamin Bouchouari, passé par l’ASSE, mais aussi à la star égyptienne Mohamed Salah, qui évolue en Turquie depuis son départ de Liverpool.

Le KuPS s’est malheureusement incliné sur le score de 2-4. Ayman Aiki a pu participé à l’évènement en entrant en jeu à la 64ème minute.