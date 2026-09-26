Les Stéphanois ont déjà trouvé le chemin des filets à de nombreuses reprises depuis le début de saison. Découvrez le classement général, mais aussi les classements par catégorie, des professionnels aux jeunes en passant par les féminines de l’ASSE.
L’ASSE a déjà pu compter sur de nombreux buteurs depuis le lancement de la saison. Des professionnels de l’équipe première aux jeunes pousses du centre de formation, en passant par l’équipe féminine, plusieurs joueurs et joueuses ont inscrit leur nom au tableau d’affichage.
En Ligue 2, trois joueurs se détachent actuellement avec quatre buts. Chez les jeunes, Fousséni Kaloga mène la danse avec quatre réalisations en U17. Plusieurs joueurs ont également déjà marqué avec deux équipes différentes. C’est notamment le cas de Paolo Freychet et Oswaldo Mendy.
Au total, les joueurs et joueuses concernés dans ce bilan comptent 47 buts depuis le début de saison.
Les meilleurs buteurs de l’ASSE au classement général
Le classement général est dominé par les joueurs de l’équipe professionnelle. Irvin Cardona, Augustine Boakye et Thierno Ballo comptent chacun quatre buts avec l’ASSE.
Fousséni Kaloga les rejoint avec quatre réalisations chez les U17. Derrière ce quatuor, plusieurs joueurs comptent deux ou trois buts.
Paolo Freychet totalise trois réalisations en cumulant ses buts inscrits avec les U17 et les U19. Jordan Emini Zibi compte également trois buts avec les U19.
Classement général
- Irvin Cardona – 4 buts
- Augustine Boakye – 4 buts
- Thierno Ballo – 4 buts
- Fousséni Kaloga – 4 buts
- Paolo Freychet – 3 buts
- Jordan Emini Zibi – 3 buts
- Ben Kissoum – 2 buts
- Isaac Seydi – 2 buts
- Oswaldo Mendy – 2 buts
- Jédiel Mbambi – 2 buts
- Jakob Breum – 2 buts
- Naoufan Mnemoi – 1 but
- Izaya Kimpioka – 1 but
- Nils Rised – 1 but
- Samuel Fuleki – 1 but
- Noam Akil – 1 but
- Tidiane Vibert – 1 but
- Zuriko Davitashvili – 1 but
- Maxime Bernauer – 1 but
- Kévin Pedro – 1 but
- Áron Csongvai – 1 but
- Héloïse Mansuy – 1 but
- Rachel Corbot – 1 but
- Sarah Cambot – 1 but
- Jana Zufankova – 1 but
- Agathe Felden – 1 but
Le classement des buteurs de Ligue 2 confirme par ailleurs la présence de Cardona et Ballo parmi les Stéphanois à quatre réalisations.
Les meilleurs buteurs de l’ASSE en U17
Chez les U17, Fousséni Kaloga occupe seul la première place avec quatre buts. L’attaquant stéphanois a notamment inscrit un doublé lors de la première journée contre Istres.
Derrière lui, Ben Kissoum compte deux buts. Paolo Freychet et Isaac Seydi suivent avec deux réalisations chacun en U17.
Oswaldo Mendy compte également un but dans cette catégorie, auquel s’ajoute une réalisation en U19.
Classement U17
- Fousséni Kaloga – 4 buts
- Ben Kissoum – 2 buts
- Paolo Freychet – 2 buts
- Isaac Seydi – 2 buts
- Naoufan Mnemoi – 1 but
- Izaya Kimpioka – 1 but
- Oswaldo Mendy – 1 but
Les meilleurs buteurs de l’ASSE en U19
Les U19 disposent également de plusieurs joueurs déjà efficaces depuis le début de saison. Jordan Emini Zibi mène le classement avec trois buts.
Jédiel Mbambi suit avec deux réalisations. Quatre joueurs ont ensuite trouvé le chemin des filets à une reprise : Nils Rised, Samuel Fuleki, Noam Akil et Tidiane Vibert.
La rencontre face à Bastia Borgo a notamment permis à Emini Zibi et Mbambi de faire gonfler leurs statistiques, avec deux buts chacun pour Emini et Mbambi dans cette victoire 7-0.
Classement U19
- Jordan Emini Zibi – 3 buts
- Jédiel Mbambi – 2 buts
- Nils Rised – 1 but
- Samuel Fuleki – 1 but
- Noam Akil – 1 but
- Tidiane Vibert – 1 but
À noter également : Paolo Freychet et Oswaldo Mendy comptent chacun un but en U19, en plus de leurs réalisations en U17.
Les meilleurs buteurs de l’ASSE en Ligue 2
Chez les professionnels, le classement est particulièrement serré. Irvin Cardona, Augustine Boakye et Thierno Ballo comptent quatre buts chacun et occupent la tête du classement stéphanois.
Jakob Breum suit avec deux réalisations. Cinq joueurs comptent ensuite un but : Zuriko Davitashvili, Maxime Bernauer, Kévin Pedro et Áron Csongvai.
Les statistiques disponibles en Ligue 2 confirment notamment les quatre buts de Cardona et Ballo.
Classement Ligue 2
- Irvin Cardona – 4 buts
- Augustine Boakye – 4 buts
- Thierno Ballo – 4 buts
- Jakob Breum – 2 buts
- Zuriko Davitashvili – 1 but
- Maxime Bernauer – 1 but
- Kévin Pedro – 1 but
- Áron Csongvai – 1 but
Les meilleures buteuses de l’ASSE en D2 féminines
L’équipe féminine n’est pas en reste. Cinq joueuses ont déjà inscrit un but depuis le début de saison en D2 féminines.
Héloïse Mansuy, Rachel Corbot, Sarah Cambot, Jana Zufankova et Agathe Felden comptent chacune une réalisation.
Classement D2 féminines
- Héloïse Mansuy – 1 but
- Rachel Corbot – 1 but
- Sarah Cambot – 1 but
- Jana Zufankova – 1 but
- Agathe Felden – 1 but
Au total, 47 buts stéphanois sont recensés dans ce bilan. Les professionnels représentent 18 réalisations, les U17 et U19 en cumulent 24, tandis que les féminines comptent cinq buts. Un classement qui sera évidemment amené à évoluer au fil des prochaines journées.