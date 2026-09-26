Centre de formation ASSE : les U19 se relancent, les U17 restent irréguliers et la réserve cherche encore son premier succès. Après cinq journées pour les U17 et trois pour la réserve, les jeunes Verts affichent des dynamiques contrastées.

Le début de saison permet déjà de dégager quelques tendances au sein du centre de formation de l’ASSE. Les U17 ont alterné le très bon et le plus compliqué. Les U19 ont connu un départ difficile avant de réagir avec force. De son côté, la réserve stéphanoise attend toujours sa première victoire en National 2.

Sur les trois équipes, le bilan comptable est de cinq victoires, trois nuls et quatre défaites. Les jeunes Stéphanois ont inscrit 25 buts pour 14 encaissés. Une dynamique collective qui reste donc à construire, mais avec plusieurs individualités déjà en évidence.

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Les U17 de l’ASSE montrent deux visages

Les U17 ont commencé leur championnat par une prestation convaincante. Face à Istres, les Stéphanois se sont imposés 4-1 grâce aux réalisations de Seydi, Freychet et d’un doublé de Kaloga. Une première sortie offensive qui annonçait un début de saison intéressant.

La suite a été plus irrégulière. Les Verts se sont inclinés à Nîmes (2-1), malgré un but de Mnemoi, avant de réagir avec autorité contre Valence. L’ASSE s’est alors imposée 5-1, avec un doublé de Kissoum et des buts de Kaloga, Seydi et Freychet.

Le déplacement à Villefranche a ensuite débouché sur un spectaculaire 3-3. Mendy, Kaloga et Kimpioka ont trouvé le chemin des filets. Les Stéphanois ont donc pris un point, mais ont encore laissé filer une victoire.

La dernière sortie face à Monaco s’est en revanche soldée par une défaite 2-0. Un résultat confirmé par le calendrier officiel du championnat.

Après cinq journées, les U17 affichent ainsi deux victoires, un nul et deux défaites, avec 13 buts marqués et 9 encaissés.

Sur le plan individuel, Fousséni Kaloga s’installe comme le meilleur buteur de cette équipe avec quatre réalisations. Kissoum, Freychet et Seydi suivent avec deux buts chacun.

Pos. Équipe Pts J. G. N. P. F. P/Bo. Bp. Bc. Diff. 1 OGC Nice 15 5 5 0 0 0 0 16 2 +14 2 Nîmes Olympique 13 5 4 1 0 0 0 16 5 +11 3 AS Monaco FC 10 5 3 1 1 0 0 9 3 +6 4 Clermont Foot 63 10 5 3 1 1 0 0 7 7 0 5 🟢 AS Saint-Étienne 7 5 2 1 2 0 0 13 9 +4 6 SC Aubagne Air Bel 7 5 2 1 2 0 0 5 4 +1 7 SC Bastia 7 5 2 1 2 0 0 14 14 0 8 Cavigal Nice S. 7 5 2 1 2 0 0 5 5 0 9 Gazelec FC Ajaccio 6 5 2 0 3 0 0 9 11 -2 10 FC Villefranche B. 5 5 1 2 2 0 0 11 16 -5 11 AS Saint-Priest 5 5 1 2 2 0 0 13 7 +6 12 Olympique Valence 4 5 1 1 3 0 0 5 12 -7 13 Istres FC 3 5 1 0 4 0 0 6 12 -6 14 AC Ajaccio 0 5 0 0 5 0 0 1 23 -22

Les U19 de l’ASSE ont parfaitement réagi

Le début de saison des U19 avait pourtant de quoi laisser quelques regrets. Les Stéphanois ont ramené un point de Marseille après un match nul 2-2. Menés à deux reprises, ils avaient trouvé les ressources pour revenir grâce à Mendy puis Rised.

Les Verts ont ensuite connu deux revers. Une défaite 1-0 contre l’Olympique Rovenain, puis un lourd 2-0 sur la pelouse de Béziers. L’équipe de Frédéric Dugand a cependant parfaitement réagi.

Le déclic est venu face à Bastia Borgo. Les Stéphanois ont livré une démonstration offensive avec un large succès 7-0. Emini Zibi et Mbambi ont chacun inscrit un doublé, avant les buts de Vibert, Akil et Fuleki. L’ASSE a ainsi décroché sa première victoire de la saison.

Les U19 ont confirmé dans la foulée à Colomiers. Victoire 2-0 avec des buts d’Emini Zibi et Freychet. Le bilan passe ainsi à trois victoires, un nul et une défaite en cinq rencontres, pour 12 buts marqués et seulement 3 encaissés.

Emini Zibi est le meilleur buteur de cette équipe avec trois réalisations. Mbambi compte deux buts, tandis que Rised, Freychet, Fuleki, Akil, Mendy et Vibert ont chacun marqué une fois.

Cette réaction constitue l’un des principaux enseignements du début de saison du centre de formation. Après deux défaites consécutives, les U19 ont répondu avec neuf buts inscrits en deux matchs.

Pos. Équipe Pts J. G. N. P. F. P/Bo. Bp. Bc. Diff. 1 AS Monaco FC 15 5 5 0 0 0 0 15 3 +12 2 Olympique Rovenain 15 5 5 0 0 0 0 13 4 +9 3 AS Béziers 13 5 4 1 0 0 0 18 5 +13 4 Olympique Marseille 11 5 3 2 0 0 0 19 5 +14 5 OGC Nice 9 5 3 0 2 0 0 14 7 +7 6 🟢 AS Saint-Étienne 7 5 2 1 2 0 0 11 5 +6 7 Balma SC 7 5 2 1 2 0 0 14 11 +3 8 SC Bastia 6 5 2 0 3 0 0 8 13 -5 9 US Cap Ail 6 5 2 0 3 0 0 7 15 -8 10 Montpellier HSC 4 5 1 1 3 0 0 9 17 -8 11 Gazelec FC Ajaccio 3 5 1 0 4 0 0 8 17 -9 12 US Colomiers 3 5 1 0 4 0 0 5 15 -10 13 Cavigal Nice S. 1 5 0 1 4 0 0 7 15 -8 14 FC Borgo 1 5 0 1 4 0 0 5 21 -16

La réserve attend encore son premier but

Le début de saison est beaucoup plus fermé pour le groupe réserve. Les Stéphanois ont commencé leur championnat par deux matchs nuls 0-0, à Gallia Lucciana puis contre Riviera FC.

En Corse, l’ASSE avait notamment affiché une certaine solidité défensive pour ramener un premier point. Le gardien Lucas Lavallée avait été déterminant dans les dernières minutes.

Face à Riviera, le scénario s’est répété. Les Verts ont eu plusieurs situations, notamment par Lamine Sonko, mais n’ont pas réussi à concrétiser. Le staff stéphanois soulignait alors le manque d’efficacité dans les trente derniers mètres.

Le déplacement à Berre n’a pas permis de débloquer la situation. La réserve s’est inclinée 2-0. Après trois journées, elle compte donc deux nuls et une défaite, sans avoir encore inscrit le moindre but. Le calendrier officiel confirme ce bilan.

Le contraste est donc marqué avec les U17 et surtout les U19. La réserve devra rapidement trouver davantage d’efficacité offensive pour lancer véritablement sa saison.

Pos. Équipe Pts J. G. N. P. F. P/Bo. Bp. Bc. Diff. 1 Berre SP.C. 9 3 3 0 0 0 0 7 3 +4 2 Espaly 7 3 2 1 0 0 0 3 1 +2 3 Alès OL 6 3 2 0 1 0 0 4 2 +2 4 Olympique Marseille 2 4 3 1 1 1 0 0 8 3 +5 5 Gallia C. Lucciana 4 2 1 1 0 0 0 3 1 +2 6 FC Rousset Ste Vict. 4 3 1 1 1 0 0 5 5 0 7 Riviera FC 4 3 1 1 1 0 0 1 1 0 8 ET.S. Fosséenne 3 2 1 0 1 0 0 1 1 0 9 Mont. Atlas Paillade 3 3 1 0 2 0 0 4 6 -2 10 ES Cannet Roche 3 3 1 0 2 0 0 4 10 -6 11 US Mandelieu LN 3 3 1 0 2 0 0 3 5 -2 12 Montpellier HSC 2 3 3 1 0 2 0 0 3 4 -1 13 🟢 AS Saint-Étienne 2 2 3 0 2 1 0 0 0 2 -2 14 SBFC 1 3 0 1 2 0 0 3 5 -2

Au total, le centre de formation de l’ASSE compte déjà plusieurs motifs de satisfaction, mais aussi des axes de progression clairs. Les U17 doivent gagner en régularité, les U19 chercher à confirmer leur spectaculaire réaction et la réserve débloquer son compteur offensif. Les prochaines journées permettront de savoir si ces premières tendances se confirment.