L'ASSE affrontait le Stade Brestois ce dimanche pour un match d'une importance vitale après la victoire de Reims contre Lens (2-0). À l'issue de la rencontre soldée par un score de 3-3, Lucas Stassin s'est exprimé en zone mixte. Voici les propos retranscrits grâce à France Bleu Saint-Etienne Loire.

Lucas Stassin (attaquant de l'ASSE) : "C'est une première mi-temps où il y a eu beaucoup de goals et la deuxième mi-temps, on a bien terminé les 15-20 dernières minutes. On tape la barre encore à la toute fin. On doit jouer comme ça pendant les 90 minutes. Je pense que si on joue comme ça tout le match et pas juste une petite partie du match et qu'on est plus attentif sur les phases arrêtées. On savait qu'ils étaient bons sur ses phases. On devait éviter de faire des fautes au environ de la surface. On a quand même bien réagi et on a eu un point malgré le match difficile qu'on a eu, notamment en première mi-temps."

"Les supporters ? ils nous ont bien poussés. J'espère qu'on va pouvoir leur donner ce qu'ils attendent" (Lucas Stassin après ASSE-SB29)

"On sait qu'ils sont là pour nous et qu'ils le seront toujours. C'est ça qui est positif. Quand on joue ici, on sait qu'ils vont nous pousser quand on voit la fin de match, ils nous ont bien poussés. J'espère qu'on va pouvoir leur donner ce qu'ils attendent. Il faut toujours y croire. Cinq matchs, c'est rapide mais aussi long, ça dépend comment on voit les choses. Si on gagne beaucoup de matchs d'affilée, ça pourrait le faire. Le derby ? Oui, c'est un grand match. Les supporters attendant ce match avec impatience et nous aussi les joueurs. Je pense que ça sera un grand match et il faudra qu'on soit prêt pour arracher une victoire."