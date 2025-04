L'ASSE affrontait Brest pour une rencontre comptant pour la 29ème journée de Ligue 1. Les hommes du coach, Eirik Horneland ont arraché le nul en fin de rencontre (3-3). Les Verts sont toujours dans la bagarre pour le maintien après les résultats du week-end. Voici les notes données aux joueurs et au coach de l'ASSE par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gautier Larsonneur (4) : Gautier… l’arsonneur ?

Le portier stéphanois n’a pas été à la hauteur face à son ancien club. S’il est difficile de l’accuser sur le premier but d’Ajorque, battu sur son premier poteau, sa sortie ratée sur corner quelques minutes après l’égalisation stéphanoise coûte cher. Nerveux tout au long de la rencontre, il a frôlé le carton rouge après un geste d’humeur non sanctionné. Un comportement à surveiller, surtout à l’approche du derby. Il devra garder son sang-froid et faire preuve de plus de lucidité.

Léo Pétrot (4) : timide dans son couloir

Encore un match compliqué pour le latéral, malgré un léger mieux en seconde période. Trop timide offensivement, il n’apporte pas assez de solutions dans son couloir. Défensivement, il fait avec ses moyens et son envie, mais cela reste insuffisant à ce niveau.

Mickaël Nadé (5) : rugueux et généreux

Face à un Ludovic Ajorque en grande forme, Nadé a tenté de répondre avec son impact physique. On notera plusieurs montées rageuses et une passe décisive précieuse pour Stassin. Une prestation marquée par l’envie et l’engagement, qui peut servir de base pour la suite.

Maxime Bernauer (4) : fébrile dans les duels

Un match à oublier pour Bernauer. Il bouscule son gardien sur le deuxième but brestois et relâche son marquage sur le trooisième. Il a semblé en difficulté dans ses duels aériens, loin de sa solidité habituelle. Il devra retrouver rapidement sa sérénité.

Dennis Appiah (4) : propre mais discret

Appiah a proposé quelques montées offensives mais sans réel danger. Un match sans erreur majeure, mais sans influence notable non plus. Il a manqué de percussion et d’impact.

Pierre Ekwah (6) : le régulateur du milieu

Très intéressant dans son rôle de sentinelle. Il a cassé des lignes par ses passes et contribué à la relance offensive. Sa lecture du jeu et son abattage font de lui un élément clé du milieu stéphanois.

Benjamin Bouchouari (5) : correct mais sans éclat

Une prestation sérieuse. Il a tenté de se projeter vers l’avant, avec quelques bonnes intentions. Dommage qu’il n’ait pas pesé davantage offensivement.

Aïmen Moueffek (4) : à contretemps

Moins tranchant que d’habitude, il a manqué de justesse à la récupération et a peu pesé dans l’animation. Une prestation en demi-teinte.

Zuriko Davitashvili (5) : une deuxième période encourageante

Après un début de match discret, il s’est réveillé au retour des vestiaires. Plus percutant, il a été proche de marquer en fin de match avec une tête sur la barre. Il aurait mérité mieux.

Lucas Stassin (6) : précieux dans l’effort

Buteur pour le 1-1, il a une nouvelle fois montré son sens du pressing et son implication dans le jeu sans ballon. Il a aussi bien joué en appui pour faire remonter le bloc. Une prestation solide.

⭐ Le joueur du match : Irvin Cardona (7)

Discret en première période malgré son but, il a élevé son niveau de jeu en seconde. Son lob parfait pour le 3-3 illustre sa qualité technique et sa lucidité dans le dernier geste. Il a porté l’attaque stéphanoise dans les moments clés. Deux buts, de l’engagement, et un vrai impact : le meilleur Stéphanois du soir.

👤 L’entraîneur : Eirik Horneland (5)

Horneland reste fidèle à ses principes de jeu, axés sur une identité offensive. L’ASSE a marqué trois buts, mais en a encore encaissé trois. Faut-il continuer à jouer ouvert ou verrouiller davantage pour espérer sauver la saison ? La question reste posée, surtout avec un derby capital à venir.

Le classement général des joueurs de l'ASSE

Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33 % des rencontres de la saison sous le maillot de l'ASSE.