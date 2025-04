Après sa victoire de prestige face à Lyon (2-1), l’AS Saint-Étienne est mise en lumière dans l’Équipe Type de la 30e journée de Ligue 1. Trois joueurs stéphanois — Stassin, Nadé et Ekwah — ainsi que leur entraîneur Eirik Horneland sont récompensés. Une reconnaissance qui en dit long sur le retour en force des Verts.

Déjà élu joueur du match, Lucas Stassin est logiquement présent à la pointe de l’attaque. Auteur d’un doublé express (10’, 67’), l’attaquant belge a été chirurgical, confirmant son statut de révélation de la phase retour.

Stassin, Nadé, Ekwah : les hommes forts du derby

Derrière, Mickaël Nadé a su contenir les offensives lyonnaises avec autorité. Propre dans ses interventions et rassurant dans les duels, il a parfaitement tenu son rang. Au cœur du jeu, Lucas Ekwah a rayonné. Intraitable à la récupération, propre dans ses transmissions, le milieu de terrain a parfaitement équilibré l’entrejeu stéphanois.

Horneland, le maestro du sursaut stéphanois

Arrivé en cours de saison, Eirik Horneland a su transformer une équipe en perdition en un groupe combatif et cohérent. Sa lecture tactique du derby, ses choix forts et son discours mobilisateur ont permis à l’ASSE de faire tomber un OL pourtant en pleine forme.

Une dynamique relancée en Ligue 1

Avec ce succès, les Verts reviennent à hauteur du Havre (27 pts) et ne sont plus qu’à 3 longueurs d’Angers et Nantes. La dynamique est positive, le groupe est soudé, et les individualités montent en puissance. L’ASSE a retrouvé son identité : combative, solidaire, déterminée.

Si cette montée en régime se confirme, les Verts peuvent non seulement viser le barrage, mais croire à un maintien direct.

Source : L’Équipe