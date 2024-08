La saison de l’ASSE commence ce soir à 21h en principauté contre Monaco. Un déplacement périlleux auquel va assister le nouveau président du club : Ivan Gazidis. Non présent au quotidien à l’Etrat, le bras droit de Larry Tanenbaum (actionnaire du club), sera aux premières loges pour assister au retour de l’ASSE en ligue 1. Il s’est livré dans un entretien pour l’Équipe. Extraits.

« Il a fait du très bon travail avec l’équipe » (Gazidis sur Dall’Oglio)

Prolongé d’une saison après l’accession en ligue 1 au terme d’une mission quasi impossible, Olivier Dall’Oglio a pour le moment les faveurs de sa direction : « Olivier s’est retrouvé dans une situation difficile l’année dernière. Et il a fait du très bon travail avec l’équipe. Vous savez, il a été pragmatique avec les joueurs qu’il avait, et il les a mis en position de réussir. Il aurait été très facile de tout perdre. C’est donc le signe d’un bon entraîneur qui a été capable de rassembler l’équipe après avoir manqué la montée directe. J’aime aussi la façon dont Olivier est prêt à collaborer avec nous. Il y a des entraîneurs qui sont très concentrés sur leurs idées et ne veulent pas qu’il y ait d’autres opinions autour. Olivier n’est pas comme ça. »

« Le projet ne se limite pas à cette saison, vous l’avez compris »

Interrogé sur le manque d’expérience dans le recrutement, Ivan Gazidis a justifié les choix : « Vous oubliez Yunis Abdelhamid non ? (sourires). Mais je comprends les interrogations et je suis habitué au scepticisme. Lorsque je suis arrivé à Milan, il y a six ans, tout le monde m’a dit qu’on ne pouvait pas gagner avec de jeunes joueurs parce que le maillot est lourd à porter. On a fait venir Theo Hernandez, Ismaël Bennacer et Rafael Léao, que personne ne connaissait à Milan. J’ai confiance dans le travail que nous faisons, dans les joueurs que nous identifions. Et le projet ne se limite pas à cette saison, vous l’avez compris. »

« La montée a été une très belle surprise » (Ivan Gazidis)

Ivan Gazidis affirme que le projet était envisagé dans un premier temps en ligue 2 : « Honnêtement, la montée a été une très belle surprise. C’est donc une bonne nouvelle, mais le défi est encore plus grand. On se doit de prendre les mesures pour être compétitifs à un niveau différent, sans perdre l’âme de l’équipe et en opérant d’une façon durable. En signant des joueurs qui peuvent se développer, d’autres qui peuvent performer dès le premier jour, mais aussi des joueurs qui auront peut-être besoin de s’adapter. »

Gazidis évoque le derby et le match Textor-Tanenbaum

Enfin, l’entretien s’est terminé sur un mot pour le derby à venir : « Je ne sais pas s’ils se connaissent. Mais Lyon est à un stade de développement différent du nôtre. On peut s’en inspirer. Encore une fois, nous devons avancer pas à pas pour reconstruire afin que nous puissions honorer cette rivalité. Et la façon dont elle mérite d’être honorée. Pour l’instant, saint-Etienne n’est pas aussi avancé que Lyon. On va tout faire pour que cela change. »