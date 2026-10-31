L’AS Saint-Étienne (ASSE) clôturait son mois d’octobre en Bretagne ce samedi soir à l’occasion d’un déplacement à Roudourou pour la onzième journée de Ligue 2. Les hommes d’Ian Cathro étaient en quête d’une quatrième victoire de rang à Guingamp. Résumé de la rencontre.

Après trois rencontres en Octobre, l’ASSE restait sur un sans faute avant de se déplacer à Guingamp. Avec quatre buts marqués pour aucun encaissé en trois rencontres depuis le retour de la trêve, les Stéphanois ont remporté tous leurs matchs. Les Verts avaient l’occasion de maintenir le rythme et de garder une avance significative en tête de la Ligue 2.

XI de départ : Ndiaye – Pedro, Le Cardinal, Nair, Ferreira – Bernauer, Csongvai – Breum, Davitashvili, Ballo, Boakye.

Une première mi-temps brouillonne

Après un début de match qui ronronne, l’ASSE a progressivement tenté de reprendre le contrôle du match. Jakob Breum a d’abord été tout proche d’ouvrir le score avec une frappe enroulée qui a frôlé le poteau opposé. Quelques minutes plus tard, Csongvai a également eu une belle opportunité sur corner au second poteau, mais sa tête à bout portant n’a pas trouvé le cadre. Malgré cette domination, les Verts ont été punis sur une transition guingampaise. Ben Brahim a pris le meilleur sur Le Cardinal avant de servir Kielt en retrait. L’attaquant guingampais n’a pas tremblé et a ouvert le score d’une frappe du droit au premier poteau. Saint-Étienne a encore été mis en difficulté dans le temps additionnel, mais Ben Brahim a dévissé sa tentative. Les Verts regagnent donc les vestiaires avec un but de retard (1-0).

Une énorme gifle pour l’ASSE

Saint-Étienne a tenté de réagir dès le retour des vestiaires avec un triple changement. Ferreira, Ballo et Csongvai ont cédé leur place à Jaber, Cardona et Old. Mais ce remaniement n’a pas permis aux Verts de relancer la rencontre. Bien au contraire. À la 50e minute, Teddy Averlant a inscrit un but spectaculaire d’une frappe du pied droit depuis près de trente mètres. Pris à contre-pied, Mamour Ndiaye n’a rien pu faire face à cette tentative parfaitement exécutée. L’ASSE s’est retrouvée menée 2-0 malgré une volonté affichée au retour des vestiaires.

Ian Cathro a ensuite tenté de modifier son animation offensive en lançant El Jamali et Duffus à l’heure de jeu, à la place de Davitashvili et Bernauer. Mais les Stéphanois ont longtemps peiné à se montrer dangereux. Il a fallu attendre la 83e minute pour voir enfin l’ASSE cadrer une frappe. Duffus a placé une tête lobée sur un centre de Cardona, mais Ortola a parfaitement lu la trajectoire et repoussé le ballon en corner. Deux minutes plus tard, Amadou Samoura a définitivement scellé le sort de la rencontre en lobant Ndiaye d’une superbe frappe du droit. Saint-Étienne s’est finalement incliné 3-0.