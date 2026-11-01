La semaine s’est terminée brutalement pour l’ASSE, battue à Guingamp après trois victoires consécutives. Mais l’actualité des Verts ne se résume pas à cette défaite. Blessure de Larsonneur, rendez-vous en Coupe de France et ambitions de Cathro : voici les quatre informations à ne pas manquer.

C’est une soirée à oublier pour les Stéphanois. En déplacement au stade de Roudourou samedi 31 octobre, l’AS Saint-Étienne a subi une lourde défaite face à Guingamp (3-0), mettant fin à sa série de trois victoires consécutives.

La première période a pourtant été relativement équilibrée. Les Verts ont progressivement pris le contrôle du ballon et Jakob Breum a trouvé le poteau à la 27e minute. Mais les Bretons ont ouvert le score dix minutes plus tard grâce à Stanislas Kielt, à la conclusion d’une attaque rapidement menée.

Au retour des vestiaires, Ian Cathro a tenté de changer la dynamique avec les entrées de Ben Old, Mahmoud Jaber et Irvin Cardona. Les Stéphanois ont toutefois rapidement encaissé un deuxième but. Teddy Averlant a surpris Mamour Ndiaye, avancé, d’une superbe frappe lointaine à la 50e minute. Malgré leurs tentatives, les Verts n’ont jamais réussi à revenir. Amadou Samoura a aggravé le score à la 85e minute avec un lob au-dessus du gardien stéphanois.

L’ASSE concède sa deuxième défaite de la saison en championnat. Elle conserve sa première place avec 25 points, mais Montpellier, vainqueur à Annecy (3-0) quelques heures auparavant, n’est plus qu’à une longueur. Les Verts recevront Laval le samedi 7 novembre à 20 heures pour tenter de repartir de l’avant.

Larsonneur absent plusieurs semaines, Ndiaye poursuit son intérim dans les buts de l’ASSE

L’AS Saint-Étienne a officialisé jeudi la blessure de Gautier Larsonneur. Victime d’un choc contre Rodez, le gardien souffre d’une entorse isolée du genou droit. Son indisponibilité se compte en semaines, sans date précise de retour.

Avant le déplacement en Bretagne, Ian Cathro a détaillé les étapes qui attendent son portier. Après les soins, Larsonneur devra notamment renforcer la jambe concernée et passer par une phase de réathlétisation avant de retrouver la compétition.

Mamour Ndiaye avait lancé son intérim avec deux victoires sans encaisser de but, au Red Star puis contre Nantes. Le déplacement à Guingamp s’est révélé beaucoup plus compliqué. Surpris par la frappe d’Averlant puis lobé par Samoura, le jeune gardien a vécu une soirée difficile derrière une défense régulièrement prise dans son dos.

Il ne porte pas seul la responsabilité de cette défaite. Mais, avec l’absence prolongée de Larsonneur, l’ASSE aura besoin de le voir rapidement retrouver de l’assurance.

Coupe de France : le rendez-vous face à Rumilly-Vallières est fixé

L’AS Saint-Étienne connaît désormais la programmation complète de son entrée en Coupe de France. Après avoir hérité du GFA Rumilly-Vallières au septième tour, les Verts ont appris que la rencontre se jouerait le dimanche 15 novembre à 15 heures, au Parc des Sports d’Annecy.

Les hommes d’Ian Cathro partiront favoris face à cette formation de National 1. Ils devront néanmoins éviter de prendre ce déplacement à la légère pour poursuivre leur parcours dans la compétition. Retrouvez toutes les informations sur Rumilly-Vallières–ASSE, dont la programmation a été officialisée vendredi.

Avant cette échéance, les Stéphanois auront toutefois un autre rendez-vous à négocier : la réception de Laval en championnat. C’est donc d’abord à Geoffroy-Guichard qu’ils devront apporter une réponse à leur défaite en Bretagne.

Ian Cathro veut construire au-delà de cette saison

Avant le déplacement à Guingamp, Ian Cathro avait rappelé que ses ambitions à Saint-Étienne ne se limitaient pas au championnat en cours. « Ce qu’on essaie de construire dépasse les 34 matches qu’on va jouer cette saison », avait-il expliqué en conférence de presse.

Le technicien souhaite faire grandir son équipe et la voir évoluer au fil des rencontres. La montée reste l’enjeu sportif immédiat, mais son travail doit aussi préparer la suite, avec une organisation et des repères capables de durer.

La défaite à Guingamp a mis ces ambitions à l’épreuve. Après la rencontre, Cathro a reconnu les difficultés collectives et insisté sur la perte d’organisation de ses joueurs. Il s’est également inclus dans cette analyse : la leçon concerne le staff autant que l’équipe.

Le rendez-vous contre Laval permettra de juger la réaction des Verts. Après trois succès qui avaient relancé leur marche en avant, ils doivent désormais montrer qu’ils savent aussi répondre à une lourde défaite.