Ian Cathro va enfin pouvoir travailler avec l’ensemble de ses internationaux. À deux jours du déplacement de l’ASSE sur la pelouse du Stade de Reims, les derniers joueurs retenus en sélection ont retrouvé les terrains d’entraînement ce jeudi matin. Une excellente nouvelle pour le technicien écossais, qui va désormais pouvoir affiner sa préparation avant un choc particulièrement attendu en Ligue 2.

ASSE : six retours à l’Étrat !

La parenthèse internationale se referme pour les Stéphanois. Privé de nombreux joueurs lors du déplacement à Annecy pour affronter Rumilly-Vallières en Coupe de France (2-1), Ian Cathro retrouve progressivement ses forces vives.

Après le retour de Nadir El Jamali en début de semaine, six nouveaux visages étaient présents ce jeudi matin à l’entraînement :

Marten Paalberg

Zuriko Davitashvili

Aaron Csongvai

Sohaib Naïr

Kévin Pedro

Irvin Cardona

Tous les internationaux stéphanois sont désormais de retour dans le Forez. De quoi offrir davantage de solutions à Ian Cathro, notamment dans la perspective de retrouver son onze de référence.

Une préparation express avant Reims

Le staff stéphanois dispose de peu de temps pour préparer cette échéance. Avec seulement deux jours avant le déplacement en Champagne, l’enjeu sera de réintégrer rapidement les internationaux tout en tenant compte de leur état de fraîcheur.

Entre les déplacements, les éventuelles minutes disputées en sélection et les différences de rythme, la gestion des organismes sera particulièrement importante.

Ian Cathro avait déjà évoqué les difficultés liées à ces fenêtres internationales. La présence d’une rencontre officielle de Coupe de France pendant cette période avait notamment compliqué ses plans.

Le technicien retrouve une marge de manœuvre attendue pour composer son équipe.

L’ASSE retrouve ses forces avant un calendrier relevé

Leaders de Ligue 2, les Verts s’apprêtent à affronter trois formations du top 5 avant la trêve hivernale : Reims, Nancy et Pau.

Avec également Tamar Svetlin qui se rapproche d’un retour à la compétition, Ian Cathro devrait progressivement disposer d’un effectif plus étoffé pour aborder cette période charnière.

Reste désormais à connaître l’état physique des différents internationaux et les choix du staff stéphanois. Premier élément de réponse attendu ce samedi, à 20h, au stade Auguste-Delaune.

ASSE : Temps de jeu des internationaux, qui revient épuisé ?

Source asse.fr