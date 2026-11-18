La trêve internationale est terminée et l’ASSE récupère ses dix internationaux. Certains rentrent avec beaucoup de minutes dans les jambes, d’autres n’ont presque pas quitté le banc. Kévin Pedro et Nadir El Jamali ont enchaîné, Boakye et Ndiaye n’ont pas joué. Le point sur le temps de jeu de chaque Stéphanois.

Dix joueurs de l’ASSE étaient convoqués en sélection pendant cette trêve de novembre, au point de priver Ian Cathro d’une bonne partie de son effectif pour le déplacement face à Rumilly-Vallières en Coupe de France. À l’heure du retour à L’Étrat, tous ne reviennent pas dans le même état.

Pedro et El Jamali, les plus sollicités

Kévin Pedro est le Stéphanois qui a le plus joué. Pour sa première fenêtre de matchs officiels avec la RD Congo, le jeune défenseur a été aligné lors des deux rencontres face à la Sierra Leone, pour un total de 180 minutes. Après un succès 3-1 à l’aller, il a même été décisif au retour, à Casablanca, en offrant l’ouverture du score à Junior Kadile (1-1).

Nadir El Jamali n’a pas eu beaucoup de repos non plus. Le milieu offensif a porté le brassard de l’équipe de France U20 lors des deux matchs contre le Danemark. Remplacé à la 77e minute lors du revers 1-0, il a ensuite joué l’intégralité de la victoire 3-2 trois jours plus tard. Il rentre avec 167 minutes au compteur.

Même configuration pour Adam Baallal avec le Maroc U20. Deux titularisations face à la Côte d’Ivoire, deux fois capitaine, pour un nul 0-0 puis un succès 1-0. De quoi offrir du rythme à un milieu encore peu utilisé en Ligue 2.

Cardona, Csongvai, Paalberg et Davitashvili, autour d’un match complet

Irvin Cardona totalise environ 118 minutes. Remplaçant au coup d’envoi du match amical contre l’Eswatini (1-1), il est entré à la 62e minute, avant de disputer l’intégralité du nul à Gibraltar (1-1). Malte termine la phase de groupes promue en Ligue C.

Áron Csongvai rentre avec 98 minutes. Entré à la 61e minute de la victoire de la Hongrie à Tbilissi (0-2), il a été titulaire 69 minutes face à l’Irlande du Nord. Ce nul 1-1 prive les Hongrois de la montée directe en Ligue A. Ils passeront ainsi par les barrages.

Marten-Chris Paalberg a joué un peu plus de 90 minutes avec l’Estonie. Entré à la 69e minute lors de la victoire au Luxembourg (0-1), il a ensuite été titularisé à la pointe de l’attaque face à la Bulgarie (2-1), avant d’être remplacé à la 73e minute. L’Estonie disputera les barrages d’accession à la Ligue B.

Zuriko Davitashvili affiche 83 minutes. Entré à l’heure de jeu face à la Hongrie, il a été titularisé en Ukraine, avant d’être remplacé peu avant l’heure de jeu. Deux défaites qui coûtent cher, en effet la Géorgie est reléguée en Ligue C.

Naïr, Boakye et Ndiaye sur leur faim

Sohaib Naïr n’a pas quitté le banc lors de la victoire de l’Algérie face au Togo à Tizi Ouzou (1-0). Au retour, à Lomé, il est entré à la pause alors que le Togo menait déjà 3-0. Le score n’a plus bougé, et il rentre avec 45 minutes.

Augustine Boakye et Mamour Ndiaye, eux, n’ont pas joué une seule minute. Le Ghanéen est resté sur le banc pendant toute la trêve, comme le gardien sénégalais.

Pour Ian Cathro, ce retour en ordre dispersé a un avantage. La plupart des cadres reviennent sans surcharge, et plusieurs jeunes ont emmagasiné de la confiance en sélection.