Présent en conférence de presse, Eirik Horneland (ASSE) a évoqué le point avec sursis infligé par la commission de discipline après les incidents contre l'OL. Extraits.

Sur l'état d’esprit depuis la défaite de Monaco ? Horneland (ASSE) : "Quand on a repris la séance mardi en début de semaine, les têtes étaient un petit peu basses, l'ambiance était un peu lourde, mais depuis on a parlé, on a eu de bonnes sessions d'entraînement, j'ai trouvé le groupe assez combatif, donc je suis plutôt confiant.

Oui, toute la saison on s'est battu pour rester en Ligue 1. Finalement il y a assez peu de nouveaux sur cette rencontre qui arrive. Il faut juste l'aborder avec l'objectif de faire une victoire et puis d'en décrocher une autre la semaine prochaine. On a besoin, pour rester dans ce championnat, il faut absolument qu'on aborde ces rencontres avec l'envie de gagner. Avec l'objectif de gagner, ne pas être attentiste, ne pas être patient, ne pas réfléchir aux autres résultats qui pourraient arriver. Mais juste, si on veut s’aider, il faut qu'on fasse le boulot nous-mêmes."

"Je suis très heureux pour l'équipe, pour le club, qu'on n'ait pas été punis davantage." (Horneland sur la sanction ASSE-OL)

"Reims, sur ses trois derniers matchs, a trouvé un style de jeu qui fonctionne plutôt bien. Leur nouvel entraîneur les fait jouer d'une manière qui leur réussit assez bien. Ils ont l'air de jouer de manière assez collective. Ils ont réussi à trouver un état d'équipe. Ils ont des joueurs très actifs au niveau offensif qui peuvent vous faire mal sur des contre-attaques et c'est une équipe qui joue de manière très compacte avec un bloc assez bas. Ils savent souffrir, ils savent s'accrocher aux résultats et sur ces derniers matchs, ils ont réussi à le faire de manière plutôt efficace."

Un mot sur la décision du point de sursis et du non huis clos pour Toulouse ? "Je suis très content que ce point ne nous ait pas été retiré, que ce soit juste une sanction avec sursis. J'espère qu'on n'aura pas d'autres incidents du même type parce qu'il faudrait, ce serait génial qu'on puisse avoir le stade plein pour jouer contre Toulouse samedi prochain. Ça nous aiderait évidemment beaucoup, donc je suis très heureux pour l'équipe, pour le club, qu'on n'ait pas été punis davantage."