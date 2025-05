Fousseni Diawara, ancien joueur de l'ASSE, s'est exprimé sur les ondes de France Bleu Saint-Etienne. Il donne son avis dans la course au maintien mais également sur la saison stéphanoise dans son ensemble.

Le maintien de l'ASSE ? "Honnêtement, ça va être très difficile. J'y ai cru jusqu'à la dernière journée mais aujourd'hui, je suis réaliste. Il faut 6 points pour se maintenir mais cette équipe a été incapable toute la saison de remporter 2 matches consécutifs. Elle s'est montrée beaucoup trop irrégulière et vu la dynamique actuelle. Je suis un éternel optimiste mais là, quand même, il faut se dire que ça va être, très, très compliqué... Évidemment que ça me touche parce que je suis un ancien joueur mais surtout aujourd'hui supporter de l'AS Saint-Etienne."

"J'ai suivi toute la saison. On n'a pas su être au niveau cette saison, il faut être honnête. On n'a pas su trouver le bon équilibre, on n'a pas su instaurer une dynamique positive, mettre toutes les clés pour aller chercher un maintien. Avoir un état d'esprit, mettre un plan de jeu en place qui correspond à une équipe qui joue le maintien. Pour moi, c'est globalement très décevant. Lorsqu'on joue une saison en tant que promu, c'est toujours compliqué ! Je pense que les débuts sont très importants.

"Quand on débute bien, on se sent à l'aise, aussi avec les supporters. On suscite de la crainte chez l'adversaire. Cela n'a pas été le cas cette saison." (Diawara avant Reims-ASSE)

Cette saison, l'ASSE a très mal débuté, a tout de suite été en difficulté. Les Verts n'ont jamais su remonter la pente, notamment à l'extérieur. C'est là où le bât blesse, l'équipe n'a remporté qu'un seul match à l'extérieur. C'est insuffisant. Et on a n'a pas été assez constant à domicile. Les débuts sont très importants. Je dirais que Août-septembre, c'est une période charnière pour que l'équipe puisse prendre confiance surtout avec des jeunes joueurs et des recrues qui arrivent. À Saint-Etienne, quand on débute mal, on peut à un moment donné douter. Il y a une grosse attente, il y a une forme de pression. Quand on débute bien, on se sent à l'aise, aussi avec les supporters. On suscite de la crainte chez l'adversaire. Cela n'a pas été le cas cette saison."

Des supporters de l'ASSE trop gentils ? "Non, non ils n'ont pas été trop gentils. Les supporters sont là pour les joueurs, pour encourager leur équipe. Aujourd'hui, je ne suis pas forcément d'accord avec la position de certains supporters dans certains clubs. Aujourd'hui à Saint-Etienne, ils ont toujours cette proximité avec les joueurs. Ils veulent montrer qu'ils sont là et qu'ils ont leur mot à dire. Il y a aussi des choses qui ne sont pas tolérables dans le foot. Ils ont failli faire perdre un point à l'équipe contre Lyon, ils ont été extraordinaires pendant cette rencontre mais ce jet de pièce m'a choqué ! Je n'ai pas compris, ils ont fait un très bon match et je n'ai pas compris pourquoi ils se sont attaqués à l'arbitre. Quand je vois des tribunes fermées, cela ne me plait pas. Il ne faut pas perdre la ferveur en France et les supporters doivent faire en sorte de rester à leur place. Pour moi, les supporters de l'ASSE ont rempli leur rôle cette saison !"