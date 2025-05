Le président de la Commission de discipline de la LFP, Sébastien Deneux, a donné les explications sur la sanction du retrait d'un point de sursis sur France Bleu Saint-Etienne suite aux incidents du derby entre l'ASSE et l'OL (2-1) qui a vu l'arrêt temporaire de la rencontre. Voici ses mots.

C'est une décision qui semble clémente au regard des faits. La crainte d'un huis clos était réelle. Au vu de l'urgence sportive, le dernier match sera d'une importance capitale (si résultat positif contre Reims). Selon nos informations, le club a changé les personnes qui défendent le club, en voici les premiers effets visibles ?

"Il était impératif de tenir compte des mesures que le club avait prises, de sa rapidité et de leur réactivité et de l'efficacité des mesures du club, notamment sur l'identification. Ce n'est pas forcément si courant." (Deneux sur la sanction après ASSE-OL)

"Il y a trois points qui doivent être intégrés. La première, c'était ce qu'on avait à juger, c'est-à-dire très principalement une pyrotechnie assez importante qui a d'ailleurs occasionné le retard du coup d'envoi. Et puis surtout le jet d'un projectile sur l'arbitre. La deuxième chose, c'est que précisément, s'agissant du jet d'un objet, la commission considère et rappelle une nouvelle fois qu'il s'agit d'un comportement qui n'est pas admissible, qui est dangereux, et donc qui doit faire l'objet d'une sanction sur une zone qui reste importante. Et c'est pour ça qu'on est resté sur une sanction de point à l'égard de précédentes décisions qui avaient pu être prises de manière globalement similaire. En revanche, et c'est le troisième et dernier point, il était impératif de tenir compte des mesures que le club avait prises, de sa rapidité et de leur réactivité et de l'efficacité des mesures du club, notamment sur l'identification. Ce n'est pas forcément si courant."