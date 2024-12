Désormais coach de l'ASSE, Eirik Horneland débarque de nul part dans le forez. Ancien entraîneur du SK Brann, le technicien norvégien interroge sur sa vision du jeu, son style et son niveau. L'entraîneur de l'ASSE s'est exprimé dans une interview accordée au club.

Eirik Horneland (coach de l'ASSE) : "Humble gars de Norvège. Père de famille, deux fils." Des mots simples pour se présenter, avant de rajouter : "J'ai toujours connu le monde du sport. J'aime la compétition. J'adore vivre dans l'univers du football. J'aime participer aux interactions entre l'équipe et les fans. Le sport, c'est ma vie."

Tout d'abord, le meilleur dans le football, c'est d'être un joueur. Puis d'être entraîneur. Être dans le sport, dans le football. Être dans un univers qui nous dépasse, sur le plan émotionnel, c'est vraiment important pour moi. Dans le football et les sports en général, il faut être très passionné. On a besoin d'intensité, de se lever le matin et travailler dur. Faire bouger les choses, c'est le sport pour moi."

La vision du football du coach de l'ASSE

Eirik Horneland : "Je suis le type de gars qui aime tirer son inspiration de tout le monde. Tout le monde dans la vie, tout le monde dans le sport. Mais pour moi, être à Saint-Étienne, c'est une question de passion. C'est pour les fans, c'est pour les supporters. C'est le plus gros point fort de Saint-Étienne pour moi. On a besoin de regarder les entraîneurs des autres équipes, qui eux aussi, sont passionnés."

L'avis d'Horneland sur l'ASSE et la Ligue 1

Eirik Horneland : "Saint-Étienne ? C'est le Vert. Tout d'abord, c'est très vert (rire). Il y a une fantastique communauté de supporters. Tout le monde le sait. On connaît tous la grande histoire de Saint-Étienne. Une histoire vraiment exceptionnelle. Mais je pense que c'est avant tout alimenté par les supporters, par cette foule. C'est ça, pour moi, c'est Saint-Étienne."

Mais le nouvel entraîneur Stéphanois s'est également exprimé sur le niveau du championnat français : "La Ligue 1 ? C'est un championnat très compétitif, avec de grandes équipes et de bons joueurs. C'est l'un des meilleurs championnats au monde. Il y a une grande histoire du football français. Le football français a un très bon niveau. Tant au niveau du championnat qu'au niveau de l'équipe nationale. J'ai vraiment hâte d'entrer dans cette compétition."

"Nous devons croire en nous-même"

Eirik Horneland : "Mon objectif sur les six prochains mois ? Créer la croyance. Il faut tout donner pour le public, pour le stade. Nous devons avoir les supporters derrière nous. Nous devons croire en nous-mêmes. On doit arriver sur le terrain plein de confiance. Ce qui fait la différence, c'est de travailler dur. Le développement se fait jour après jour. C'est le projet pour les six prochains mois, je pense."

Horneland a un mot pour les supporters de l'ASSE

Eirik Horneland : "Le Chaudron ? C'est fantastique. Il faut tirer son énergie du stade. Je pense que jouer pour un club comme celui-ci doit être une source d'inspiration. Pour moi, travailler à St-Etienne, dans ce stade, va être un moment fantastique. C'est à nous de l'alimenter. Nous devons faire corps avec les fans. Nous voulons seulement qu'ils soient derrière nous. Il faut vraiment faire corps. Nous devons faire de Saint-Etienne l'avenir. Construire ensemble, avec la ville, avec les supporters. Nous sommes ici pour vivre ça ensemble. C'est ça, ce que nous voulons tous faire."