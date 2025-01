Arrivé cet été à l’ASSE en provenance du Maccabi Haïfa, Pierre Cornud pourrait déjà quitter le Forez cet hiver. Selon le média israélien Sport5, le club israélien souhaiterait rapatrier son ancien joueur, à peine cinq mois après son départ.

Un retour envisagé en Israël pour Cornud

Le Maccabi Haïfa, où Pierre Cornud a laissé une excellente impression, serait prêt à formuler une offre pour le latéral gauche de 27 ans. Deux options seraient envisagées : un prêt avec option d’achat ou un transfert définitif. Sous contrat avec l’ASSE jusqu’en 2026, Cornud ne pourra toutefois pas partir gratuitement.

L’intérêt du club israélien n’est pas une surprise. Lors de ses deux années sous les couleurs du Maccabi Haïfa, le défenseur a disputé 94 rencontres, inscrivant un but et délivrant 15 passes décisives. Il a également contribué aux succès de l’équipe, notamment deux titres de champion d’Israël, une participation à la phase de groupes de la Ligue des Champions, et une campagne en Ligue Europa.

Une aventure compliquée à Saint-Etienne

Depuis son arrivée dans le Forez, Pierre Cornud n’a pas réussi à s’imposer dans l’effectif stéphanois. En cinq mois, il n’a disputé que 377 minutes en Ligue 1, réparties sur sept apparitions, sans inscrire de but ni délivrer de passe décisive. Loin d’être un titulaire indiscutable, il a notamment participé à des défaites marquantes, comme le lourd revers 8-0 face à Nice ou le 4-0 à Brest.

Néanmoins, il a aussi été aligné lors de la victoire 1-0 contre Lille, l’un des rares matchs où l’ASSE a gardé sa cage inviolée cette saison.

Une décision stratégique pour l’ASSE

Pour l’ASSE, la possible vente de Pierre Cornud pourrait offrir une opportunité de minimiser ce qui a tout d'une erreur de recrutement tout en ajustant l’effectif. Avec un Maccabi Haïfa prêt à mettre la pression, le dénouement de ce dossier pourrait intervenir rapidement. Reste à savoir si le défenseur retrouvera sa place dans l’effectif d’Eirik Horneland ou s’il retournera dans un environnement où il a connu ses plus belles années.