La réserve de l'ASSE a décroché une victoire précieuse dans sa quête du maintien à Lyon (2-1). Voici la réaction du coach Razik Nedder à l'issue de la rencontre.

"Nous avons réalisé une très bonne première mi-temps, en maîtrisant le match et le jeu. Nous nous sommes créés plusieurs occasions et avons rapidement pris l’avantage grâce à une superbe passe de Cheikh Fall pour Nadir El Jamali. Nous avons su concrétiser notre domination et gérer la pression adverse en ressortant proprement les ballons. Cependant, nous avons été trop ambitieux sur l’égalisation. Les joueurs doivent comprendre qu’il est parfois nécessaire de jouer plus direct face à une pression intense. Chercher systématiquement à relancer proprement peut être risqué, et nous en avons fait les frais en perdant un ballon dans notre surface, offrant ainsi l’égalisation à l’adversaire. C’est une leçon d’apprentissage frustrante, d’autant plus que nous avons eu plusieurs occasions franches, notamment avec Meïvyn Agesilas et Antoine Gauthier.

"Certaines performances individuelles ont été remarquables, notamment celles de Cheikh Fall, Kevin Pedro et Nadir El Jamali"(Razik Nedder après OL-ASSE)

À la mi-temps, nous avons choisi de rester positifs et d’aller chercher la victoire. Nous sentions que nous en étions capables, car notre première période avait été globalement meilleure que celle de notre adversaire. J’ai trouvé l’équipe solide et solidaire, et nous avons su arracher cette victoire dans les derniers instants, à la 94e minute. Le premier quart d’heure de la seconde période a été plus compliqué, sans que nous soyons réellement dominés, mais le match était plus équilibré. L’entrée de Jebryl Sahraoui, de retour de blessure, nous a fait beaucoup de bien en nous permettant de reprendre le contrôle du ballon.

Certaines performances individuelles ont été remarquables, notamment celles de Cheikh Fall, Kevin Pedro et Nadir El Jamali, dont la prestation est impressionnante pour un joueur né en 2007. En face, seul Molebe était également un 2007, alors que nous avions deux titulaires de cette génération et même un 2008. Nous restons une équipe jeune, mais Bouba Fall a lui aussi livré un gros match, et cette victoire est amplement méritée.

"Battre deux fois Lyon est loin d’être anodin, car un derby est toujours un match à part"

Ce succès est significatif. Ces derniers matchs, nous avons produit du bon jeu sans être récompensés : une défaite contre La Duchère et un nul contre Thonon Evian malgré une prestation de qualité. Aujourd’hui, le scénario nous a enfin souri, et nous sommes heureux que notre travail paie. Battre deux fois Lyon est loin d’être anodin, car un derby est toujours un match à part. Comme l’a souligné Le Progrès avant la rencontre, notre adversaire dispose d’un effectif stable chaque week-end, tandis que nous devons constamment nous adapter. Cela complique la continuité dans nos résultats, mais nous voyons des progrès notables chez nos joueurs.

L’intensité que nous avons mise était une nouvelle fois supérieure à celle de Lyon, ce qui est un point très positif. Renouer avec la victoire était important, mais nous restons conscients que la lutte pour le maintien sera longue et difficile. La poule est très relevée et serrée, et nous devrons nous battre jusqu’au bout. Nous avons perdu plusieurs joueurs cet été et cet hiver, mais nous respectons le projet du club et nous continuerons à nous accrocher. La progression de nos jeunes, comme Luan Gadegbeku, Nadir El Jamali et Paul Eymard (2008), est encourageante. Ils enchaînent les matchs et gagnent en maturité, ce qui est une satisfaction pour l’avenir."

Crédit photo : asse.fr