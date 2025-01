ASSE : La révolution Horneland a débuté !

Le club des sept de l'ASSE

Après 17 matchs (16 de Ligue 1 et un de Coupe de France). Il n'y en a plus. Aucun joueur n'a pas participé aux 17 rencontres de l'ASSE depuis le début de saison. En revanche, quatre joueurs ont disputé 16 rencontres : Larsonneur, Batubinsika, Davitashvili et Sissoko. Derrière, quatre autres joueurs ont joué 14 matchs : Ekwah, Cafaro, Amougou et Stassin. Pétrot, Bouchouari, Mouton, Abdelhamid et Moueffek sont les joueurs restants à avoir participé à plus de 10 rencontres cette saison.

Au final, seuls sept joueurs ont disputés plus de 1020 minutes de jeu depuis le début de saison (soit une moyenne de 60 minutes par match) : Larsonneur, Batubinsika, Davitashvili, Ekwah, Appiah, Pétrot et Abdelhamid. Gautier Larsonneur est le joueur qui a le plus joué cette saison (1440 minutes) juste devant Dylan Batubinsika et ses 1403 minutes de jeu.