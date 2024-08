Le mercato entame sa dernière phase. Celle où les bonnes (ou mauvaises) affaires sont réalisés. En effet, il reste une semaine tout juste pour les différents clubs pour ajuster leur effectif. Une période charnière dans laquelle les directeurs sportifs ne veulent pas faire d’erreurs. Présent en conférence de presse, l’entraîneur de l’ASSE, Olivier Dall’Oglio a évoqué les objectifs de cette fin de mercato.

Dall’Oglio espère encore une ou deux recrues !

Le mercato ? On a accéléré, c’est super. On a accéléré un petit peu cette semaine, effectivement, mais ce sera la fin du Mercato, Messieurs, Dames. Donc voilà, c’est le moment. Non, mais c’est bien, c’est bien. Après, il risque d’avoir d’autres venues. Une ou deux. Non, une ou deux, pas plus !

Des départs désirés à l’ASSE

Au quotidien ? Nous, on a besoin d’avoir un groupe entre 20 et 24. Il varie suivant les entraînements, suivant ce que l’on fait. Entre 20 et 24, c’est deux joueurs de champ, plus les gardiens. Il peut avoir des départs dans cette fin de mercato.

Monconduit ? Il a été obligé de s’arrêter, mais ce n’est pas la raison de son absence. Il y a des joueurs qui, certainement, peuvent partir. Il fait partie de ces joueurs-là. Donc, c’est des joueurs qui sont moins dans le groupe à cause de ça.

Bouchouari ? Oui, bien sûr. Il faut entrer en discussion avec ces joueurs-là, bien sûr. Après, il y a des choix à faire de leur part, il y a des choix de club, des politiques de club. C’est un peu comme ça quand on a un gros effectif en nombre. Il y a parfois des joueurs qui sont entre deux dans cette période de juillet-août. Malheureusement, ce n’est pas facile pour personne, ni pour le club, ni pour les joueurs. Voilà, c’est une période un peu floue. Oui, tous les garçons sont là à l’entraînement. C’est clair. Après, c’est à nous, au niveau du staff, on s’adapte par rapport aux joueurs que l’on a.