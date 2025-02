SE PRÉPARER AU PIRE - ASSE

Une pour les pessimistes…

"Je me rappelais que mon père avait coutume de dire que le but de la vie c'est de se préparer à rester mort très longtemps." William Faulkner

Une pour les optimistes…

"Ne cédez pas à une alarme inutile ; s'il est juste de se préparer au pire, il n'y a pas lieu de le considérer comme certain." Jane Austen

The Final Countdown de Micheline (de la compta) : Mise à jour à 09.02.25 – MAINTIEN -12 POINTS « bon ben il va falloir que je remette la main rapidos sur mon Livre de Compte « LIGUE 2 », moi… Car quelque chose me dit que je risque d’en avoir besoin bientôt, et bien plus tôt que prévu. Tiens d’ailleurs, il va falloir aussi que je prenne des cours d’Anglais. Car j’ai l’impression que je n’avais pas tout compris dans le discours des nouveaux patrons ... »

Salut les Groupies

Votre cowboy @JossRandall42 est de retour pour sa 302ème chronique, après ce match, puisqu’il faut bien lui donner ce nom-là, de notre ASSE à la piaule, contre les Rouge & Noir de mon Breizh.

En ce dimanche 9 février 2025, je me suis levé avec un mal de tête carabiné, l’impression d’avoir l’Armée Rouge qui me défile dans la Cathédrale. Et sans même savoir si c’est une résultante de moments trop arrosés avec les potes (que je remercie d’être là, indéfectibles au moins, EUX) ou de ce que j’ai vu dans le chaudron samedi soir.

Mais s’il y a une chose qui est sûre, c’est que les moments de rires avec les potes me tricoteront de jolis souvenirs pour l’avenir. Le match des Verts ne m’en laissera aucun.

Pardonnez-moi donc par avance cette chronique qui sera plus courte et surtout moins joyeuse que d’autres. Mais ni le cœur ni le moral n’y sont.

CHAPITRE 1 : LA LIMITE DU SYSTÈME. DÉJÀ

La lune de miel CAP_HORN(ELAND) semble terminée, et l’effet initial pétillant du champagne, dans un match finalement en trompe-l’œil contre REIMS, a laissé place au goût fadasse d’un champagne tiède dont on a bêtement oublié de reboucher la bouteille pour en préserver les bulles.

Samedi, HORNELAND_ROVER a tout simplement été battu tactiquement par un Canari BEYE, à qui une petite semaine d’analyse vidéo aura suffi pour comprendre comment contrecarrer le fameux « projet de jeu » du nouveau Viking Vert. Rien de profondément génial d’ailleurs : un système à trois, des pistons qui se sont régalés dans des couloirs vides comme une coquille d’huitre dans la poubelle d’un 2 janvier, des transitions rapides, et de l’impact au milieu avec des prises systématiques à deux sur BOUCHOUARI_POTTER, qui auront suffi à rendre l’électrocardiogramme de notre création offensive aussi plat que la Hollande.

Mais le coach n’a pas tellement réagi à ça. Les deux changements à la mi-temps auront été des choix perdants, et il semble impuissant à avoir un plan B, à réagir en cours de match. Bien sûr, ce n’était pas le moment de faire des essais. Rien ne sert de tester, il faut mourir à point, comme dit mon notaire qui est extrêmement cupide. Mais on sent déjà une forme de limite chez le garçon quand son plan A ne fonctionne pas. Peut-être qu’à l’instar de tous ces nombreux prospects KILMER, il sera dans quelques temps très performant, mais le chemin semble encore long.

Et le problème c’est que la vie c’est maintenant, et que nous n’avons pas de temps.

À sa décharge toutefois, et c’est l’autre limite forte du système qui est déjà atteinte, il dispose d’un effectif extrêmement médiocre. Et non-suffisamment amélioré et corrigé cet hiver. Attention Eirik, tes ambitions de jeu sont belles, mais regarde quand même à qui tu les confies. Et souviens toi que parfois, l’obstination est la limite haute de la persévérance, et finit par ne plus forcer la demi-ration (ou l’admiration).

Et je comprendrais que tu méduses, pire que Géricault (astuce à l’attention exclusive des fins lettrés qui lisent mes conneries). Car même si KILMER dit que tu es génial pour l’avenir à long terme de l’ASSE, tout génial que tu puisses être, tu ne changeras jamais les rayures d’un zèbre.

Sans se lancer dans une chasse aux sorcières exhaustive qui prendrait du temps, que dire de la faiblesse abyssale d’un PIERRE_CORNUD_MUSE_A_L'AIR, qui a quand même réussi de tour de force d’être plus mauvais en latéral gauche que PÉTROT_N’EN_FAUT. Que dire de LOUIS_MOUTON_CADET, qui a vraiment montré ses limites à ce niveau, dépassé voire désorienté dès que ça va trop vite (et on pourrait dans une moindre mesure adresser la même remarque à EKWAH_MA GUEULE_QU'EST_CE_QU'ELLE_A_MA_GUEULE). Que dire d’un BOUCHOUARI_POTTER qu’il suffit de prendre à deux pour le faire taire (mais d’ailleurs, s’ils sont deux sur lui, d’autres doivent être plus libres non ? Où étaient-ils samedi ?).

Enfin que dire des joueurs « gentillets », plein de bonne volonté, mais transparents dans leur performance (BOAKYE_PROFITE_LE_CRIME, STASSIN_LA_DEMI_LUNE. Et j’y ajoute le Chouchou CARDONA_QUE_L'AMOUUUUR, embauché pour 14 matchs, mais dont la forme visiblement lointaine lui a déjà fait passer à côté des deux premiers. Si sa valeur ajoutée arrive fin avril, ça sera un nouveau revers de recrutement).

Pour finir, que dire du formidable joueur « étincelle » ZURIKO_DAVID_EST_CHEVELU, si ce n’est qu’il va vraiment falloir lui acheter un ballon pour lui tout seul, et qu’il joue - tout seul - dans son jardin perso, puisque visiblement le jeu collectif ne l’intéresse pas du tout.

En résumé, en dehors du vrai chouchou NADÉ_RÉTRO_SATANAS, je n’ai pas vu samedi un seul joueur niveau L1 avec le maillot vert sur la pelouse de Geoffroy Guichard.

Ah oui tiens, j’ai été surpris de voir que beaucoup d’analyses du match se dirigeaient en tout premier et directement sur l’arbitrage. Et qu’a priori l’ASSE a perdu ce match à cause de l’arbitre, et qu’évidemment il y a un « complot » contre l’ASSE.

Ah oui ? .... Ben je vais devoir revoir le match, alors. Non mais oui, je me souviens très bien que JAMES doit logiquement être expulsé. Mais vraiment, vous pensez en toute honnêteté que ça aurait changé quoique ce soit ? Est-ce qu’on n’est pas juste en train de se chercher des excuses ? Des excuses de faibles.

Une seule stat : 3 tirs cadrés en 95 minutes (et encore cette stat est généreusement trompeuse) dans un match à domicile, où tu joues ta survie. Voilà, tout est dit.

CHAPITRE 2 : PRÉPARONS-NOUS AU PIRE - ASSE

Là je vais faire court.

Vous me connaissez, je fais d’ordinaire plutôt partie des optimistes. D’ailleurs si vous en doutez, je vous renvoie à ma dernière chronique, la 301, que je terminais en disant que je croyais toujours au maintien, même dans la difficulté.

J’avoue que samedi soir, j’en ai pris un vieux coup sur la cafetière.

Et j’ai beau m’arroser le moral à intervalles réguliers avec du jus d’optimisme, comme on le fait pour un Gigot de 7 heures, au bout d’un moment, quand c’est mal cuit, c’est mal cuit, comme disait Kevin.

Aujourd’hui, 9 février, si je continuais à vous vendre de l’optimisme, il me pousserait un pif de Pinocchio au bout de son dernier mensonge, car mes espoirs les plus ancrés commencent à se fissurer comme un gravier dans un pare-brise.

Et il est pénible de constater qu’on rame pour reprendre du prestige mais qu’on est vite recouverts par la vase de l’inattention générale.

Tout n’est certes pas perdu, il reste des matchs. Mais un coup d’œil au classement, conjugué à un coup d’œil objectif à la dynamique des prestations de l’ASSE et à la qualité de son groupe, suffisent à mener à cette conclusion réaliste : sauf à spectaculaire retournement de situation dans les 2 ou 3 semaines qui arrivent (et ça commence au Vélodrome, autant vous dire qu’on n’a pas le cul sorti des ronces !), l’ASSE va se battre désormais dans un championnat à trois jusqu’à la fin de la saison. Et le scénario le plus optimiste nous emmène dans un barrage avec deux matchs de coupe à jouer contre une équipe à dynamique positive, et avec une bande de gosses pas mûrs.

Alors puisqu’on sait que c’est notre chemin, préparons-nous à l’affronter.

CONCLUSION : LE DANGER DEVANT LA PORTE

Ce match me fait pousser un cri qui n’est que le prélude à mon silence. L’avenir sportif de l’ASSE semble aujourd’hui troublé comme un pastis qui a reçu la pluie, et nous voit désormais foncer sur la Ligue 2 comme des ringards sur un buffet.

Si c’est le cas, ce sera évidemment un profond échec pour KILMER.

Attention, je ne condamne personne sur le long terme. Je suis même plutôt confiant dans ce domaine.

Mais la situation sportive de l’ASSE, c’est *maintenant*, pas dans trois ans.

Attention Ivan...

Il est toujours dangereux de vivre dejà dans le futur sans assurer le présent. Tout le monde aime les objectifs ambitieux (« jouer le Top 5 dans les trois ans à venir »), mais ils vont vite devenir difficiles à atteindre si pour ton année 2, tu repars depuis la Ligue 2.

Il est toujours dangereux de faire venir les architectes pour la déco intérieure, quand tu n’as pas assuré les fondations. Et c’est ce que tu as fait en misant sur des prospects à fort potentiel en oubliant d’assurer certaines bases. Et c’est ce que tu as fait – à nouveau - en ne renforçant pas l’effectif cet hiver, apparemment sûr de toi, présomptueux que tu sembles être avec tes amis, à penser que l’arrivée du Viking et de deux joueurs hors de forme suffiraient.

Et maintenant, qui est-ce qui risque de passer pour IVAN_GAZIBILLE (petit clin d’œil à mon Professeur Stachowsky) ?

Alors à tous, dirigeants, coach et joueurs : réveillez-vous ! Le présent, c’est maintenant.