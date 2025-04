Chaque semaine, ne manquez pas Sainté Night Club, votre rendez-vous incontournable du lundi soir dédié aux supporters des Verts ! Pendant une heure, nous décryptons l’actualité de l’ASSE. Ce dimanche, les Verts affrontaient l'Olympique Lyonnais, à la recherche de leur troisième victoire sous la direction d’Eirik Horneland dans ce derby bouillant. L’émission est accessible gratuitement sur YouTube et Twitch. Que ce soit en direct ou en replay, venez nombreux, et pensez à vous abonner !

Dans un Chaudron incandescent, l’AS Saint-Étienne a dominé l’Olympique Lyonnais (2-1) dans un derby électrique. Dès les premières minutes, les hommes d’Eirik Horneland ont étouffé les Lyonnais, et Lucas Stassin a rapidement ouvert le score d’une tête plongeante (10e), signant son 11e but en Ligue 1. Malgré une expulsion initiale annulée par la VAR, l’attaquant stéphanois est resté le héros de la soirée en inscrivant un second but à la 67e, profitant d’une relance ratée de l’OL. Entre temps, la rencontre a été interrompue près de 20 minutes à cause d’un projectile lancé depuis les tribunes, blessant un arbitre assistant.

À la reprise, l’OL a tenté de réagir, Tessmann réduisant l’écart (76e), mais la défense stéphanoise a tenu bon. Les Verts auraient même pu aggraver le score, mais la barre et le poteau ont sauvé les Lyonnais. Malgré une possession supérieure (59 %), les hommes de Pierre Sage ont manqué d’efficacité. Saint-Étienne, porté par un public en fusion, retrouve de l’espoir dans la course au maintien, tandis que Lyon voit sa bonne dynamique brisée. Stassin, auteur d’un doublé, symbolise la combativité retrouvée des Verts, à l’inverse d’un OL fébrile et en panne d’inspiration.

Programme Sainté Night Club - ASSE

Plateau

Présentation : Karlito

Chroniqueurs : Joss Randall - Herve

Chat : -

DEBRIEF : Le job bien fait ? (25’)

- Le match en un mot ?

- Un match paranormal. Évacuons les faits de jeu. Rouge ? Scandale ?

- L’ASSE a joué un Derby. Pas l’OL

- Stassin, la révélation qui sauvera les Verts ?

- Des Verts enfin consistants ?

- Vos Tops - vos flops

Ligue 1 : L’ASSE dans le sprint final (10’)

La belle opération au classement

La 15eme place accessible ? Derby en tremplin ?

Prochain RDV : Strasbourg (15’)

- Enchaîner à Strasbourg ou mission impossible ?

- Quel 11 pour l’ASSE ?

SNC Challenge !

3 questions pour 3 points

Remerciements et mot de la fin