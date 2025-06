Déjà sacrées championnes de R1 et vainqueures de la Coupe LAuRAFoot, les joueuses de l’ASSE (B) ont arraché samedi la Coupe de la Loire au terme d’un scénario fou. Une saison 2024-2025 exceptionnelle, conclue par un triplé inédit.

L’ASSE féminine réserve aura tout simplement marché sur la saison 2024-2025.

Une saison maîtrisée et riche en titres

En tête du championnat Régional 1 avec 14 victoires, 6 nuls et seulement 2 défaites, les Vertes ont dominé leur groupe dans les grandes largeurs avec 66 buts inscrits. Cette première couronne a été suivie fin mai par une victoire en Coupe LAuRAFoot. Elles ont battu le FC Annecy (3-1), confirmant la suprématie régionale du club stéphanois.

Reste alors un ultime défi. La finale de la Coupe de la Loire, avec à la clé un triplé historique déjà réalisé la saison passée. Face à Sorbiers/La Talaudière, la mission s’annonçait relevée.

Une finale renversante et irrespirable, mais remporté par l'ASSE

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette finale à Veauche aura tenu toutes ses promesses. Si Aznar ouvrait le score pour les Vertes à la 21e minute, Sorbiers/La Talaudière égalisait dès la reprise (46e). Les finalistes ont ensuite renversé la rencontre. Deux superbes buts de Béal (73e) et Saez (85e) donnaient un avantage de 3-1 aux adversaires à cinq minutes du terme.

Mais l’ASSE féminine n’avait pas dit son dernier mot. Aznar, encore elle, redonnait espoir à la 88e, avant que Fanny Porte ne délivre l’équipe d’une frappe monumentale de plus de 30 mètres dans le temps additionnel (93e, 3-3). La séance de tirs au but tournait ensuite à l’avantage des Vertes (4-3). Cela a scellé un succès renversant et plein d’émotions.

Le sacre d’un collectif uni

Ce triplé (Championnat R1, Coupe LAuRAFoot, Coupe de la Loire) témoigne du formidable travail mené cette saison par le groupe stéphanois. Une équipe bien structurée, offensive et solide mentalement, capable de réagir dans les moments les plus tendus.

Déjà victorieuses de la Coupe de la Loire en 2016, 2022, 2023 et 2024, les Vertes inscrivent leur nom une cinquième fois au palmarès de la compétition. Cette génération est assurément taillée pour aller plus haut.