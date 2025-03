L'AS Saint-Étienne voit la valeur de ses joueurs fluctuer selon leurs performances et leurs trajectoires respectives. Entre montées en puissance et pertes de valeur, voici une analyse détaillée des tendances observées en s'appuyant sur la mise à jour des valeurs de joueurs du site Transfermarkt.

Benjamin Bouchouari, malgré son rôle clé à l’ASSE, voit sa valeur osciller. Après avoir connu une hausse de 0,6M€ à 4M€ en 2023, sa valeur plafonne à 5M€ en 2025. Un signe que le joueur est performant, mais qu'il lui manque encore une étape pour attirer de plus grosses offres. Ses qualités techniques et sa vista lui permettent néanmoins de rester un atout majeur au milieu de terrain. Il est fort probable que sa cote monte encore d'ici la fin de la saison, surtout s'il poursuit sa progression et enchaîne les bonnes performances comme c'est le cas actuellement.

Même constat pour Ibrahim Sissoko, qui après être monté de 1,8M€ en 2022 à 2,5M€ en 2024, redescend à 2M€ en 2025. Son irrégularité devant le but et la concurrence à son poste expliquent cette légère régression. S’il veut retrouver une courbe ascendante, il devra améliorer son efficacité et sa régularité sur la saison à venir. Problème : Lucas Stassin ne laisse aucune miette !

De son côté, Dylan Batubinsika, défenseur central expérimenté, est passé de 0,7M€ en 2022 à 1,5M€ en 2025, après avoir été valorisé à 2.5M€ en Ligue 2 l'an passé. Malgré son expérience et sa solidité défensive, son manque de vitesse et sa fragilité face à des attaquants explosifs ont limité sa progression. Sa valeur est donc stagnante sur les trois dernières saisons, mais chute dangereusement depuis un an.

Les joueurs en perte de valeur

Igor Miladinovic a progressé jusqu'à 3,2M€ en 2024 avant de retomber à 1,5M€ en 2025, signe d’une irrégularité et d’un temps de jeu réduit. Son potentiel est encore à démontrer et son manque d'exposition en Ligue 1 lui coûte cher sur le marché des transferts.

Enfin, les cas de Lamine Fomba et Anthony Briançon illustrent une perte de vitesse des cadres stéphanois. Briançon passe de 1,5M€ en 2023 à 0,5M€ en 2025, démontrant un rôle moindre dans l’équipe et une baisse de forme liée à l’âge et aux blessures. Son leadership est en perte de vitesse et son impact physique n’est plus le même qu’auparavant.

Fomba suit une trajectoire similaire, chutant de 2M€ en 2022 à seulement 0,7M€ en 2025. Après avoir été un élément de rotation au milieu de terrain, il peine à exister en Ligue 1.

Davitashvili : la grosse progression !

Zuriko Davitashvili est l'un des grands gagnants de cette évolution. Passé de Dinamo Batumi à Bordeaux, puis recruté par l'ASSE, il voit sa valeur exploser de 2M€ en 2022 à 10M€ en mars 2025. Cette progression s’explique par ses performances solides en Ligue 2 puis en Ligue 1, où il a confirmé être un élément clé sur le front de l’attaque stéphanoise.

Autre belle progression, Lucas Stassin, qui a quitté Anderlecht pour KVC Westerlo avant de rejoindre l'ASSE. Sa valeur est passée de 0,45M€ en 2022 à 7M€ en mars 2025, témoignant de son évolution en tant qu'attaquant fiable et efficace. Toutefois, il n'atteint toujours pas la somme déboursée pour l'attirer à l'ASSE : 10M€ !

Enfin, Pierre Ekwah, ex-joueur de Sunderland, a vu son prix grimper de 0,35M€ en 2022 à 5M€ en 2025. Sa progression est le fruit d’une montée en puissance physique et technique, ainsi que d'une constance dans ses performances. Son rôle de milieu récupérateur lui permet d'impacter les transitions offensives et d'offrir une stabilité défensive précieuse.

Un effectif à la croisée des chemins

L’analyse des valeurs marchandes des joueurs stéphanois met en lumière une équipe en reconstruction, où certains talents explosent pendant que d’autres voient leur cote s’effriter. La capacité de l’ASSE à valoriser ses joueurs dépendra de ses résultats collectifs et de la gestion de son effectif à moyen terme. Il est à noter dans cette liste de joueurs la première valorisation de Djylian N'Guessan dont le prix est évalué à 0.8M€. Une belle entrée pour ce grand espoir offensif stéphanois.

Avec des jeunes talents en pleine progression et des cadres en perte de vitesse, l’ASSE devra faire des choix stratégiques pour optimiser son effectif. Le mercato estival 2025 pourrait être un tournant décisif pour le club forézien.