Alors que le classement de Ligue 1 reste suspendu au verdict du match Montpellier - ASSE, les Verts pointent à la 17e place. Pourtant, leur salaire moyen les place bien plus haut.

Le quotidien L’Équipe a dévoilé cette semaine les salaires moyens bruts mensuels des clubs de Ligue 1 pour la saison 2024-2025. Selon les chiffres révélés, le salaire moyen d’un joueur de l’ASSE s’élèverait à 42 000 € brut mensuel, ce qui place le club au 14e rang du championnat à ce niveau.

Mais à l’heure actuelle, les Verts n’occupent que la 17ᵉ place au classement. Un décalage qui alimente la critique : comment expliquer cette sous-performance ?

Ce constat est d’autant plus criant quand on le compare à des clubs comme Auxerre (15e salaire moyen – 37 000 €) ou Angers (17ᵉ – 27 000 €), mieux classés que l’ASSE. Quant à Montpellier, dernier au classement, mais 10ᵉ en termes de salaires, il incarne ce paradoxe entre grille salariale et rendement sur le terrain. Rennes n'est pas un bon élève en la matière puisqu'ils présentent le 3ᵉ plus haut salaire moyen (150.000 €) pour une modeste 12ᵉ place au classement provisoire de la Ligue 1.

Salaires de l'ASSE : des chiffres à relativiser

Faut-il pour autant tirer des conclusions définitives à partir de ces données ? Pas si vite. D’abord, le classement de Ligue 1 n’est pas figé. L’ASSE attend toujours la décision de la LFP (prévue le 2 avril) concernant le match interrompu à Montpellier alors que les Stéphanois menaient 0-2. En cas de victoire, les Verts pourraient remonter au classement et atténuer cette impression de sous-performance.

Par ailleurs, sur les 10 salaires les plus élevés de l’effectif vert révélés, 8 ont été négociés sous l’ancienne direction avant la vente du club. Ces contrats n’intègrent donc pas forcément la nouvelle politique salariale impulsée depuis l'été 2023 par la nouvelle gouvernance.

Une grille salariale plus complexe qu’il n’y paraît

Enfin, et c’est un point crucial, les contrats des joueurs signés depuis la reprise du club intègrent une part importante de variables : primes de performance, bonus de présence, objectifs collectifs… Autant d’éléments qui rendent difficile une estimation exacte des rémunérations mensuelles réelles. Le chiffre de 42 000 € brut moyen avancé pour l’ASSE peut être questionné.

Il serait donc prématuré d'établir un lien direct entre la moyenne salariale et le classement sportif. D’autant plus que les nouveaux dirigeants ont fait de la gestion salariale une priorité. Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, Kilmer Sports Ventures n'entend pas réaliser de folies sur leur grille de salaires. La maitrise de la masse salariale est et restera une constante. Reste à savoir si celle-ci permettra de construire un avenir sportif radieux pour l'ASSE.