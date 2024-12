Alors qu'Eirik Horneland est annoncé avec de plus en plus d'insistance, nous avons question le compte X (anciennement Twitter) @SKBrannFR. Ce supporter nous partage ses impressions sur son ancien entraîneur qui pourrait rapidement rejoindre l'ASSE.

@SKBrannFR : "De ce que j'en ai vu au travers mon écran ou au stade, c'est un entraîneur super énergique. Il est toujours en train de rameuter ses troupes, de les replacer, de les encourager. C'est un vrai chef de file, un leader dans l'âme. Tu ne le vois jamais assis sur son banc, il est toujours en train de bouger. À Brann, il a adopté un 4-3-3. Il avait les joueurs pour produire un beau football, en alternant les phases de jeu sur attaque placé et le jeu rapide en contre-attaque où ça se projette énormément.

Je trouve que le jeu sous Horneland était très "Wings Friendly". On passait énormément par nos ailes. Tout comme on passait beaucoup par le jeu combiné dans les petits espaces au milieu également. En somme, c'est peut-être l'équipe qui m'a procuré le plus de plaisir à regarder dans ma vie. Pourtant, des équipes joueuses, j'en ai vu, que ce soit au stade ou à travers la télé, comme tout le monde."

Horneland le Constructeur

@SKBrannFR : "Il a récupéré Brann, il y a deux ans, une équipe en pièces détachées, et il en a fait une arme redoutable. Je pense que récupérer l'ASSE à ce moment-là serait parfait pour vous. Il va remuer tout votre vestiaire. Pas sûr que ça suffira, mais au moins avec lui, tu es sûr qu'il va bouger tout le monde. Concernant sa capacité à développer des jeunes : certains ont pris une dimension sous ses ordres, notamment Félix Horn Myrhe qui a énormément progressé, Japhet Sery Larsen aussi. Plus récemment, Niklas Wassberg mais qui a été out toute la saison, donc on n'a pas trop pu voir. En neuf, il a donné sa confiance à Aune Heggebø progressivement qui lui a bien rendu.

Hassan El-Fakiri ? Pour le coup, c'est assez flou, parce que son réel adjoint à Brann c'est Erik Huseklepp. Hassan El-Fakiri est le 3ᵉ. J'avoue que son rôle, je ne l'ai jamais trop vraiment étudié, mais ce n'est pas l'adjoint numéro 1. Et oui, ils bossent ensemble depuis début 2022.

Une vraie bonne pioche pour l'ASSE

@SKBrannFR : "Horneland habitué aux ambiances chaudes ? Oh que oui, c'est une superbe ambiance à Brann. C'est à faire ! Je ne vois pas pourquoi ça ne collerait pas à Geaoffroy-Guichard. Il y a tout pour !

Des joueurs qui pourraient le suivre ? Même si ça ne me plairait pas, il est vrai que quelques-uns pourraient venir à Sainté. Ils auraient le niveau. Je pense à Felix Myrhe, Niklas Castro (qui vient de prolonger), Emil Kornvig, Aune Heggebø ou Japhet Sery Larsen. Les plus probables seraient Myrhe et Sery Larsen. Un milieu de terrain et un défenseur central.