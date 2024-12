L'ASSE traverse une période compliquée en Ligue 1. Seizièmes du championnat, les Verts restent dans le coup au classement. Pour autant, les consultants de l'After Foot condamnent déjà les Verts.

Florent Gautreau : "En Ligue 1, on a un gruppetto de cinq équipes. De la 14ᵉ à la 18ᵉ, on retrouve Nantes, Angers, Saint-Etienne, Le Havre et Montpellier. C'est assez rare qu'on ait de manière aussi claire des équipes de fin de tableau qui soient déjà décrochées comme ça. Et ça se voit sur les terrains. Quand on regarde les matchs de ces équipes, tu vois qu'il y a une équipe qui est supérieure à l'autre et ça se traduit quasiment toujours par le résultat. Ce fut le cas encore ce week-end.

Les équipes qui font partie de ce gruppetto ont beaucoup de mal à marquer et prennent énormément de buts. Montpellier, c'est quasi mort. Quand tu regardes les stats, quasi personne n'est parvenu à se sauver avec aussi peu de points. Alors que paradoxalement, depuis 3-4 matchs, c'est finalement l'équipe de ce groupe qui montre quelques arguments.

Saint-Etienne, Le Havre et Montpellier ont, en différence de buts, moins 22, moins 18 et moins 23. On n'en est qu'à la 15ᵉ journée. Ils prennent énormément de buts et qui ont beaucoup de mal à marquer. C'est assez rare de voir à ce point cette rupture si tôt dans le championnat.

Il y a deux bémols dans mes propos. Nantes, avec son effectif et le choc d'un nouvel entraîneur, peut se réveiller. Ils ont les moyens de se maintenir au-dessus de la ligne de flottaison. Angers a montré sur quelques matchs qu'ils avaient des qualités, des principes de jeu.

Après, tu as les trois derniers. Montpellier est un peu décroché derrière Saint-Etienne et Le Havre. Saint-Etienne a été racheté par un actionnaire a priori solide. Ils ont un changement d'entraîneur à vivre aussi. Je dirais qu'il y a plus d'espoir pour les Verts. Avec cet actionnaire, ils peuvent être actif cet hiver. Le Havre a nettement moins de moyens ?"

Une ASSE dans le flou ?

Daniel Riolo : "On voit bien que notre championnat est fracturé en plusieurs morceaux avec des équipes qui, au vu de l'argent qu'elles n'ont pas eu, ne vont pas pouvoir suivre et vont s'écrouler. Elles ne se sont pas renforcées et ne pourront pas le faire. On a quand même vu ces derniers temps, Bordeaux ne plus exister, Saint-Etienne disparaître, revenir, et probablement retomber. En plus, le club repris, on ne sait même pas pourquoi faire. Montpellier, on n'en parle pas. [...]

À l'ASSE ? C'est totalement flou. Il n'y a pas de travail continu. Il n'y a pas de politique sportive qui semble se dégager et se mettre en place. En fait, on ne comprend pas ce qui se passe à Saint-Etienne."